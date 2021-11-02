Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу экс-президента Украины Виктора Януковича, который выражает недовольство в сторону украинских судей и правоохранительных органов, которые, по его мнению, были предвзяты к нему.

Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.

Так, 11 октября Европейский суд по правам человека начал процедуру рассмотрения жалобы Януковича, которую он подал 6 лет назад. Защитником прав бывшего президента Украины является адвокат Том Бизли.

В своем обращении к ЕСПЧ Янукович заявляет, что его кортеж обстреляли и пытались задержать неизвестные лица, когда тот тайно покидал территорию Украины 21-22 февраля 2014 года. Однако, по словам истца, украинские правоохранительные органы отказались вести расследование этого происшествия. Также он заявил, что против него в Украине незаконно открыты 8 уголовных дел.

По словам Януковича, Украина нарушила несколько положений Конвенции прав человека, которые касаются длительности уголовного расследования. Также он заявил, публичные заявления представителей должностных лиц в его отношении, якобы нарушают один из основополагающих принципов судопроизводства - презумпцию невиновности.

"Он также жалуется в соответствии со статьей 6 §1 Конвенции на то, что украинские суды не являются ни независимыми, ни беспристрастными, и что судебное разбирательство, которое до настоящего времени проводилось в его отсутствие, не было справедливым", - заявил ЕСПЧ.

В настоящее время, Европейский суд по правам человека отправил ряд вопросов украинском правительству. В частности, просьбу проинформировать о том, как сейчас проходит расследование против Януковича, и были ли нарушены его права.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что в понедельник, 6 сентября, Верховный суд Украины рассмотрит кассационные жалобы адвокатов бывшего президента Виктора Януковича на решение двух инстанций судов по делу о его государственной измене.

Кроме того, мы также сообщали о том, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о "Межигорье".