Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича обжалуют решение суда о заочно избранном аресте по делу о Межигорье. Защитники просят кассационный уголовный суд в составе Верховного отменить решение Высшего антикоррупционного суда о заключении бывшего главы государства под стражу. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на адвоката Януковича Виталия Сердюка.

"Это решение мы обжаловали. Была подана апелляция на заочный арест. Однако сейчас поменялась практика и подобные вещи мы сразу обжалуем в Кассационный суд", - сообщил адвокат.

Кроме того, по словам Сердюка, материалы по решению о заочном аресте Януковича будет передан в Европейский суд по правам человека.

Напомним, на днях Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу экс-президента Украины Виктора Януковича, который пожаловался на предвзятость украинских судей и правоохранительных органов.

Ранее "Страна" писала о том, что в понедельник, 6 сентября, Верховный суд Украины рассмотрит кассационные жалобы адвокатов бывшего президента Виктора Януковича на решение двух инстанций судов по делу о его государственной измене.

Также мы сообщали о том, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о "Межигорье".