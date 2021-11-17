Детективы ГРБ поставили точку в досудебном расследовании в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Кроме бывшего главы государства в деле фигурируют девять топ-чиновников времен его президентства. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Все фигуранты дела с 2014 скрываются за пределами Украины, поэтому досудебное расследование прошло по заочной процедуре. Стороне защиты уже открыли доступ материалам. После того, как адвокаты ознакомятся с ними, обвинительный акт будет направлен в суд.

По данным следствия, экс-президент Виктор Янукович, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр внутренних дел Александр Захарченко, бывший руководитель ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Мазан и его заместители, бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, экс-министр обороны Павел Лебедев и командир киевского полка милиции особого назначения "Беркут" якобы организовали силовое подавление протестных акций.

Им инкриминируют применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

Также утверждается, что члены "преступной группы Януковича" в первой половине дня 18 февраля 2014 года организовали силовой разгон марша на Верховную раду, во второй половине дня - штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля - расстрел митингующих "черной ротой Беркута" и вооружение "титушек".

"Такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, фигурантам дела инкриминируют организацию незаконного препятствования акциям протеста, превышение служебных полномочий, умышленные убийства, а также организацию теракта. Все это они осуществили в период с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы.

Сразу после публикации релиза генпрокурор Венедиктова провела брифинг. На нем она сообщила, что упомянутым персонам грозит наказание вплоть до пожизненного. Также она показала огромный перечень статей УК, которые инкриминируют им.

Новость прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"О том, чтоб начать расследование в отношении тех, кто убивал правоохранителей на Майдане 20 февраля 2014 года и речи не идет. Хотя именно стрельба так называемой "группы Парасюка" из Консерватории по бойцам внутренних войск утром 20 февраля и спровоцировало бойню (подробнее об этом читайте здесь).

К слову, сами "парасюки" особо и не скрывают, что вели стрельбу. Да и следствие Генпрокуратуры ещё при Порошенко задокументировало все их показания. Но по ним - никакого движения нет. Не было при Порошенко, нет и при Зеленском, - пишет телеграмм-канал.

Ранее "Страна" писала о том, что главному охраннику Януковича заочно сообщили о подозрении в дезертирстве.

Также мы сообщали, что ГБР сообщило Януковичу о подозрении в создании преступной группы.