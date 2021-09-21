Министерство образования и науки Украины утвердило академические стипендии им. Героев Небесной Сотни для 38 студентов и курсантов, которые "утверждают идеалы и ценности Революции достоинства" (Евромайдана - Ред.).

Об этом говорится на сайте ведомства.

Размер стипендий установлен в соответствии с постановлением КМУ от 28 декабря 2016 №1047 "О размерах стипендий в государственных и коммунальных учебных заведениях, научных учреждениях".

Это ежемесячно такие выплаты:

2 тыс. 480 грн - для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные степени "бакалавр", "специалист" или "магистр",

- для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные степени "бакалавр", "специалист" или "магистр", 1 тыс. 900 грн - для студентов учреждений профессионального передвысшего образования (в т.ч. колледжи и техникумы, - Ред .), получающих образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательную степень "бакалавр",

- для студентов учреждений профессионального передвысшего образования (в т.ч. колледжи и техникумы, - .), получающих образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательную степень "бакалавр", 2 тыс. 270 грн - для курсантов.

Со списком студентов, которые получат стипендии, можно ознакомиться здесь.

Каждое заведение высшего образования могло подать одного кандидата по каждой специальности, отбор проводил высший коллегиальный орган студенческого (курсантского) самоуправления.

Как писала "Страна", в среду, 15 сентября, Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2022 год. Курс доллара остается в пределах 28,6-28,7 гривен за единицу валюты, а минимальная стипендия с 1 января составит 2000 гривен, 2550 - для отличников. Минимальная стипендия для профтехучилищ будет 1250 гривен.