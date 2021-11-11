Генпрокуратура объявила о подозрении в дезертирстве бывшему начальнику Службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича, который в феврале 2014 года вместе со своим шефом выехал из страны.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

О подозрении по ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство) ему объявили заочно. На тот момент подозреваемый занимал пост замначальника Управления государственной охраны Украины, а значит, был действующим военнослужащим и таким образом, согласно выводам прокуратуры, он дезертировал.

"При этом бывший заместитель руководителя Управления государственной охраны Украины, действуя в интересах экс-президента Украины, для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Отметим, что санкция задействованной против охранника Януковича статьи УК предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на днях Госбюро расследований объявило новые подозрения девятерым высокопоставленным должностным лицам времен президентства Виктора Януковича по делу об убийствах на Майдане.

А до этого аналогичное подозрение ГБР объявила и Виктору Януковичу.