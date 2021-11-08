Экс-президент Виктор Янукович имеет высокие шансы добиться отмены решения Оболонского районного суда Киева по делу о сдаче Крыма, как и доказать факт своей незаконной отставки на уровне Европейского суда по правам человека, который на прошлой неделе принял к рассмотрению жалобу Януковича, а также на уровне Верховного суда, где сегодня официально продолжится рассмотрение его кассационной жалобы после почти месячной паузы.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявила его бывшая пресс-секретарь Анна Герман.

"Лишь недавно стало известно содержание письма Турчинова, написанного в ООН, где он говорит о том, что Верховная Рада проголосовала за отстранение действующего президента в связи с тем, что он покинул страну. На самом деле это голосование проходило тогда, когда Виктор Янукович находился в Харькове и сегодня ясно, что это голосование является незаконным. Сейчас ЕСПЧ, который взял к рассмотрению это дело, говорит про 68 пунктов нарушений, которые тогда произошли", – заявила Гемран.

По ее словам, Украина уже 7 лет пожинает плоды неконституционной смены власти, следствием чего стало разрушение политического единства страны. Из-за этого был нарушен баланс честной политической конкуренции в стране, в связи с чем к власти приходят все более и более непрофессиональные управленцы и это сказывается на ухудшении ситуации в стране по всем направлениям.

"Сегодняшняя ситуация в стране – лишь отдельное звено в большой цепи, которая проистекает из событий 7-летней давности. Уже семь лет мы пожинаемплоды той лжи и неправды, которыми воспользовались лидеры Майдана, чтобы обмануть не только свой народ, нои весь мир, чтобы незаконно прийти к власти. Воспользовались энергией масс, обогатились, но привели к власти крайне непрофессиональных людей. А теперь им на смену пришли еще более непрофессиональные", – отметила Герман.

"Когда я слышу, как Кулеба (министр иностранных дел Дмитрий Кулеба - Ред.) сегодня тешится, как США снова будут поддерживать Украину в решении ее проблем, я снова вспоминаю опыт семилетней давности, когда в тот же день, когда проголосовали незаконно за отстранение президента Януковича от власти, он обратился с письмами к Франции, Германии и Польше, которые были гарантами мирного урегулирования в Украине. И он не получил от них даже ответа!Просто потому, что для них тогда уже защищать украинскую законную власть стало невыгодно, - пояснила Герман. – Так случится и в нынешнем моменте. США и все западные партнеры будут отстаивать интересы Украины ровно до того момента, пока им это выгодно. Поэтому мы сегодня не должны надеяться на какие-то внешние силы, которые помогают нам новых министров назначать. Мы должны лишь по своей инициативе и своим умом думать и действовать. И только тогда мы сможем надеяться, что к власти придут действительно компетентные и профессиональные люди".

Напомним, ранее в своей статье Анна Герман высказала свою трактовку событий конца февраля 2014 года, предположив, что в ходе рассмотрения дела Януковича в ЕСПЧ Украине и миру, возможно, придется по-новому посмотреть на реальные причины и следствия 7-летнего кризиса украинской государственности, чему всячески противился и режим Порошенко, и сегодня режим Зеленского.