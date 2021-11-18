Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель во время разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко о миграционном кризисе отказалась принять нелегалов с белорусско-польской границы. Она заявила, что речь идёт о проблеме европейского масштаба, которую Германия не решает самостоятельно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.

"Германия не согласилась с этим. Речь идёт о европейской проблеме, которую Германия решает не в одиночку", - сказал источник.

Кроме того, мы также сообщали о том, что Александр Лукашенко в разговоре с Ангелой Меркель поставил условие, что Евросоюз должен создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, а остальным желающим пересечь границу ЕС Минск поможет вернуться домой. Правда пока желание вылететь на родину высказали лишь 400 нелегалов из семи тысяч находящихся в данный момент в Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Тем временем сегодня, 18 ноября, самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways с 431 иракским мигрантом вылетел в Багдад из Национального аэропорта "Минск".