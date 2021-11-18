Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россию ожидают серьезные последствия, если она "прибегнет к вооруженной авантюре".

Об этом министр сказал в ходе онлайн-брифинга 18 ноября, который транслировался в Facebook.

По словам Кулебы, о последствиях для России говорится в совместном заявлении глав МИД Франции и Германии по результатам встречи с ним в трехстороннем формате. Кулеба заявил, что в заявлении также даны "четкие оценки деструктивного поведения Российской Федерации".

Кроме того, Кулеба прокомментировал публикацию переписки главы российского МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии.

"Россия своими действиями просто добивает "Нормандский формат", демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии, и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе", - заявил Дмитрий Кулеба.

Кулеба также сказал, что Украина, Франция и Германия намерены приложить максимум усилий, чтобы вернуть Кремль к дипломатическому пути урегулирования на Донбассе.

"Мы договорились с немецким и французским коллегой, что не подарим России роскошь уничтожить "Нормандский формат" чужими руками. Будем работать над привлечением России к переговорному процессу", - заявил Кулеба.

Кулеба о России - с 15:10

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