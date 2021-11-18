Данные украинской разведки совпадают с сообщения западных партнеров, которые предупреждают Украину о повышенном риске дестабилизации внутри страны грядущей зимой.

Об этом заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала в интервью "РБК-Украина".

"Сейчас информация нашего главного управления разведки совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой", - сказала Маляр.

При этом она отметила, что риск "более глубокого российского вторжения" существует постоянно, а меняется лишь степень его вероятности.

"Риск более глубокого российского вторжения существует постоянно, различается лишь степень вероятности такого вторжения. Российская Федерация ведет против Украины войну без правил, подрывая как снаружи, так и изнутри. Поэтому практически всегда сохраняется высокий уровень внутренней дестабилизации и подрывной активности со стороны Российской Федерации", - рассказала Маляр.

"Тут стоит согласится с оценкой. Только с одним важным уточнением - главным источником возможной дестабилизации является президент Владимир Зеленский. Он уже строит планы по различным беспредельным шагам против своих оппонентов внутри страны, чтобы поломать инерционный сценарий, по которому ему второй президентский срок не светит. И именно эти шаги и могут вызвать дестабилизацию уже этой зимой", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, США предупредили Европу о возможном вторжении России в Украину. В Bloomberg, которое опубликовало эту информацию, добавили, что оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими правительствами.

Также сообщалось, что в Кремле эту статью назвали "пустым нагнетанием".