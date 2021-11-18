Вчера, 17 ноября, украинские прокуроры заявили, что поставили точку в делах Майдана.

Генпрокурор Ирина Венедиктова провела брифинг, который касался событий 18-20 февраля 2014 года, когда в центре Киева произошли массовые расстрелы.

Виновными в них, по версии властей, стали бывший президент Янукович и его окружение. При этом, кто убивал на майдане правоохранителей - этот вопрос остался без ответа.

Да и конкретные доказательства вины Януковича на брифинге озвучены не были. Зачем тогда решили сейчас громко заявить о завершении расследования - разбиралась "Страна".

Что Генпрокуратура сообщила о деле Майдана

Венедиктова заявила, что досудебное следствие по трагическим событиям 18-20 февраля на Евромайдане завершено.

"Подозревается в этом преступная группа бывшего президента Украины", - сказала генпрокурор и добавила, что ужалось раскрыть 1019 эпизодов их "преступной деятельности".

За три дня, которые охватывает следствие погибли 67 митингующих и 13 правоохранителей. Их смерти, считает Венедиктова, на:

четвертом президенте Украины Викторе Януковиче,

министре внутренних дел Виталии Захарченко,

заместителе министра внутренних дел Викторе Рашутняке,

начальнике ГУМВД в Киеве и области Валерии Мазане,

командующем внутренних войск Сергее Шуляке,

командире Беркута в Киеве Сергее Косюке,

начальнике милиции гражданской безопасности в Киеве Петре Федчуке,

министре обороны Украины Павле Лебедеве,

главе СБУ Александре Якименко,

заместителе главы СБУ Владимире Тоцком.

Их подозревают:

в препятствовании акциям протеста,

превышении власти и служебных полномочий,

умышленных убийствах и покушениях на убийства,

тяжких телесных повреждениях, которые сопровождались особыми мучениями,

теракте и применении оружия.

Самые тяжкие из этих статей предусматривают пожизненное лишение свободы.

Далее слово взял Денис Иванов, прокурор по делу Майдана. Он вменяет Януковичу и другим три претензии.

1. Гибель четырех человек и ранение 24-х 18 февраля, во время шествия майдановцев к Раде с целью поддержать возврат к Конституции 1996 года, лишающей Януковича ряда полномочий.

Иванов называет это шествие "мирным". Но "была поставлена задача руководителям правоохранительных органов не допустить митингующих в правительственный квартал. Во время этих действий применялись средства, техника и огнестрельное оружие по официальному указанию".

2. Следующий эпизод - события второй половины 18 февраля, а также утра 19 февраля. Тогда, напомним, правоохранители оттеснили митингующих на Майдан, очистив от них прилегающие улицы.

Иванов утверждает, что власть спровоцировала стычки с митингующими, чтобы иметь основания ввести режим КТО - "необоснованной" контртеррористической операции.

"Как результат - 13 убийств митингующих, 47 человек получили тяжкие телесные повреждения. Пострадали 132 правоохранителя, из которых погибли 9", - заявил Иванов.

3. Последний эпизод - массовая бойня 20 февраля. "По указу руководителей правоохранительных органов и бывшего президента Януковича были осуществлены массовые расстрелы митингующих на улице Институтской, в результате которых пострадали 85 митингующих, 48 было убито", - говорит прокурор.

"Все эти персоны (перечисленные выше подозреваемые - Ред.) были осведомлены о применении подчиненными огнестрельного оружия. Они отдавали устные указания о том или ином применении против митингующих", - заявил Иванов.

Также установлено, что в самой активной фазе расстрелов Янукович и его окружение активно перезванивались с руководством России. Правда, как это доказывает их вину в массовых убийствах - не уточняется.

Это дело, которое сейчас передают в суд, будет основным или "материнским", как выразилась генпрокурор. А всего расследуются еще 63 производства.

Полная версия брифинга Венедиктовой 17 ноября 2021

Реакция адвоката Януковича

Адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Виктора Януковича в украинских судах, выступил с заявлением после брифинга ГПУ.

Сердюк отметил, защита не была уведомлена об окончании следствия.

Кроме того, юрист уверен, что открытое рассмотрение дела Майдана позволит обществу дать свою оценку обвинениям в адрес Януковича. А также сделать свои выводы о причастности к расстрелам и насильственному захвату власти Турчинова, Луценко, Порошенко, Яценюка, Парубия, Пашинского, Парасюка, Бубенчика, Липового и других.

Виталий Сердюк задается ключевым вопросом, почему за 7 лет публичных обвинений Януковича приказ о расстрелах протестующих за его подписью так и не был показан обществу. А если его не существует, то на каком основании Януковича в этих расстрелах обвиняют?

Что означает движение по "делу Майдана"?

Для начала прокомментируем некоторые заявления Венедиктовой и прокурора по делу Майдана Иванова.

По словам генпрокурора, первая в списке претензий - это "препятствовании акциям протеста". Однако таких формулировок нет в законодательстве. Акциям протеста можно и нужно препятствовать, если они, к примеру, незаконные.

Так делают во всем мире, и Украина - не исключение (вспомнить хотя бы разгон палаточного городка сторонников Саакашвили полицией под Радой в 2018 году).

По другим эпизодам прокуроры не предоставили ни одного внятного доказательства. Например, Денис Иванов говорит, что 18 февраля власти отдали "официальное распоряжение" стрелять в майдановцев, которые мирно шли в правительственный квартал.

Однако, кто его отдал и чем это подтверждается (то есть где тот самый "приказ о расстрелах") - Иванов не уточнил. Да и мирный характер шествия - чистая фикция. Напомним, что в этот день группа майдановцев под водительством Татьяны Черновол сожгла офис Партии регионов на улице Липской, где погиб его работник. После этого колоны Самообороны Майдана напали на правоохранителей.

Далее он рассказывает, что 18 и 19 февраля прошли спровоцированные непонятно кем стычки между милицией и митингующими. Что, мол, дало повод объявить "необоснованный" режим антитеррористической операции (который на самом деле никто не вводил, а появившиеся об этом 19 февраля сообщения затем были официально опровергнуты СБУ).

То есть любые силовые провокации прокурор по делам Майдана вменяет в вину лишь правоохранителям, которые якобы хотели таким образом получить повод к зачистке протестующих. Хотя к тому времени таких поводов было уже и без того много.

Да и сами же цифры прокурора ставят вопрос, кто кого провоцировал: на стороне Майдана за указанные дни пострадало 47 человек, а в рядах милиции - 132. По смертям тоже примерный паритет - 13 у майдана, 9 у властей.

И, наконец, самый кровавый день 20 февраля. Здесь также говорится, что массовые расстрелы проводились по устным указаниям Януковича и главы МВД Захарченко. Где такие указания звучали, кто их непосредственно слышал - прокуроры не говорят. И в качестве доказательства приводят факт телефонных звонков из Банковой руководителям силовых ведомств, а также - их звонки коллегам из России.

Сути этих переговоров прокуроры не раскрывают. И, судя по всему, их содержание следствию неизвестно. Но это не мешает прокурорам домысливать, что сам факт звонков как раз и есть "доказательство" вины высшего руководства страны.

Ну, и вообще ни слова у Венедиктовой нету о том, кто стрелял собственно в милицию. Еще в 2014 году Международная совещательная группа Совета Европы сообщила, что за 18-20 февраля огнестрельные ранения получили 207 правоохранителей, из которых 13 были убиты.

Причем, если брать конкретно 20-е февраля - то есть показания самих майдановцев, что они открыли огонь в тот день первыми. Это зафиксировано в проекте подозрения Генпрокуратуры жителю Львовской области Назару Юськевичу, а также в "пидозре" львовянину Ивану Бубенчику, который вообще открыто раздавал интервью о том, что первым открыл огонь по милиции в тот день.

А также в протоколе допроса владельца ружья "Сайга" Дмитрия Липового, который передал ствол Зиновию Парасюку - отцу будущего нардепа, который и возглавил группу из трех десятков стрелков, открывших огонь на Майдане 20 февраля (детальнее о группе Парасюка мы рассказывали здесь).

Подтверждают это и экспертизы следствия, которые были подшиты к проекту подозрения. Но им просто не дали хода. Хотя эти экспертизы, а также признания людей вроде Липового и Бубенчика, выглядят куда доказательнее, чем разговоры прокуроров о "приказах Януковича", которых никто не видел.

Но расследовать эту сторону вопроса следствие даже не планирует. И это может стать дополнительным аргументом для защиты Януковича, делом которого недавно занялся Европейский суд по правам человека.

К слову, этот фактор, вполне возможно, и стал причиной выступления Венедиктовой и ее прокуроров.

В иске против Украины к ЕСПЧ бывший президент доказывает, что власти страны ведут против него политическое преследование. А именно - открывают уголовные дела, которые годами не расследуются и не доводятся до суда. Что, по мнению заявителя, говорит о предвзятости украинских властей.

Этот иск, в случае удовлетворения, открывает путь к переосмыслению событий Майдана, в результате которых экс-президент бежал из страны.

Если Европейский суд согласится, что Киев предвзят к Януковичу, это поставит под сомнение и версию о том, что экс-президент "самоустранился" от власти. Выходит, что его устранили насильственно. А это следом ставит под вопрос легитимность "воцарения" Турчинова, Яценюка, Авакова и Ко.

Видимо, поэтому власти решили срочно передать в суд давно топтавшееся на месте расследование по делу Майдана. И повесить в нем всех собак на Януковича. Таким образом, показав ЕСПЧ, что какие-то дела до судов таки доходят.

Также стоит обратить внимание на выбранный для пресс-конференции момент. Результаты следствия огласили в тот вечер, когда вышло расследование Bellingcat по "вагнеровцам". Чтобы на всякий случай заглушить "перемогой" вероятную "зраду", которая могла там прозвучать.

Это стало уже визитной карточкой Офиса генпрокурора: объявлять о победе над "врагами народа" в дни имиджевых проблем у Зеленского. Как, например, было с новой "пидозрой" Виктору Медведчуку, которую огласили в разгар офшорного скандала с президентом.