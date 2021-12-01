Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 ноября присутствовал на совещании в Министерстве обороны по вопросам военной безопасности в военной форме с нестандартными погонами. На них расположены не звезды, как у всех военнослужащих, а герб страны.

Фото с мероприятия опубликовал сайт главы соседнего государства.

Это не первый раз, когда белорусский лидер появляется на публике в форме с нестандартными погонами. Например, годом ранее - на параде Победы 9 мая 2020 года - он был при таких же. А в июне этого года Лукашенко в такой же форме приезжал в Могилевскую область.

А "Независимое военное обозрение" еще в 2004 году писало, что Лукашенко часто надевает на рабочие встречи военную форму с погонами без звезд, но зато с большими гербами посередине. При этом гербы расположены то по центру погон, то смещены к краю.

У Лукашенко есть звание подполковника запаса. Скорее всего, погоны с гербом символизируют не звание, а статус главнокомандующего Беларуси.

К слову, в 2019 году Лукашенко объяснил, почему его не повысили в звании. По его словам, в свое время было принято решение, что генеральские звания, а также звание полковника присваивается только указом президента.

"Я же не могу себе присвоить полковника", – сказал президент.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко признал Крым российским.

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