Белорусская авиакомпания "Белавиа" может в ближайшее время приступить к полетам из Минска в Крым, после слов президента Беларуси Лукашенко о формальном признании Крыма российским.

Об этом сообщает Telegram-канал "Соловьев" во вторник, 30 ноября, со ссылкой на собственный источник внутри авиакомпании.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым. И у него уже есть договоренность об этом с главой РФ Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.

Также Лукашенко заявил, что ждет от российской стороны приглашения в Крым с конкретикой по срокам. А свою поездку он собирается начать с Севастополя.

Авиакомпания "Белавиа" в ближайшее время может назначить рейсы из Минска в Крым. Источник: Telegram/"Соловьев"

Ранее "Страна" сообщала, что вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время визита на границу Херсонской области с Крымом заявила, что Украина не будет подавать воду в Крым. При этом украинская сторона намерена достроить дамбу для сдерживания воды в Северо-Крымском канале.

Также мы писали, что Зеленский обвинил Турчинова в утрате Крыма, а Порошенко - в потере Донбасса.