В рамках новых санкций от ЕС белорусский авиаперевозчик "Белавиа" не сможет заключать новые лизинговые контракты с европейскими компаниями. Также перевозчик будет вынужден вернуть самолеты по старым контрактам.

Об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на заявление министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Ковни в понедельник, 15 ноября.

"Контракты, по которым самолеты предоставлены в лизинг "Белавиа", по сути, будут разорваны", - сказал министр.

По словам Ковни, Беларусь обяжут вернуть эти самолеты, в противном случае "Белавиа" предстоит судебное разбирательство.

Министр добавил, что всего в воздушном парке "Белавиа" 29 воздушных судов. 17 из них авиакомпания взяла в лизинг через ирландские компании.

Ранее "Страна" сообщала, что министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси, которые уже в понедельник, 15 ноября, планировали ввести в связи с миграционным кризисом.

Также мы писали, что в понедельник, 15 ноября, главы МИД стран Евросоюза планировали расширить санкции против Беларуси в связи с миграционным кризисом. Новые санкции коснутся авиакомпаний и турагентств, которых подозревают в причастности к переправке мигрантов к границе Беларуси. Также их введут в отношении 30 белорусских чиновников.