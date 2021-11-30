Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 30 ноября сделал очередное громкое заявление. Глава государства допустил появление на белорусской территории ядерного оружия России.

Об этом президент Беларуси заявил в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву.

Александр Лукашенко может обратиться к Владимиру Путину с предложением вернуть в Беларусь ядерное оружие.

"Это произойдет при том условии, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше", - сообщил белорусский лидер.

На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, Лукашенко ответил: "Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Беларуси и к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", - добавил он.

После распада СССР на белорусской территории находились десятки боеголовок к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия с территории Беларуси стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Бацька обвинил Запад в попытках сменить власть в Беларуси и финансировании экстремизма.