Президент Беларуси дал новое интервью западным СМИ. После американской CNN он принял у себя британскую "БиБиСи".

Журналист Стив Розенберг пытался быть настойчивым, перебивая Бацьку и настаивая на своих формулировках. Но Лукашенко быстро перехватил инициативу на себя и задал журналисту не меньше вопросов.

Пару раз он даже грозился прервать интервью, если Розенберг его не будет слушать.

Но в итоге Бацька сказал собеседнику: "Ну, не обижайся. Ты сам затеял этот разговор".

Разговор шел вокруг двух главных тем - мигрантов и легитимности президента после выборов 2020 года. Приводим главные тезисы интервью.

"Ребята, до свиданья"

Начал журналист с тезиса, что Лукашенко (которого он называет не президентом, а "господином") создал миграционный кризис. "Вы их позвали. Почему позвали?".

Бацька на это возразил, что беженцы идут в Европу разными путями - например, через Средиземное море. И лично он их не звал.

Затем Лукашенко рассказал об интересном пункте миграционного кризиса - соглашении с ЕС о реадмиссии. Оно предусматривает, что страна, из которой мигранты прибыли в Евросоюз, согласна принять их назад в случае депортации.

Президент рассказал, что в рамках этого соглашения ЕС обязался профинансировать строительство в Беларуси пунктов для содержания беженцев. Но после введения санкций против Лукашенко это финансирование прекратилось.

"И тогда я сказал: ребята, санкции плюс ваш отказ от работы с беженцами - до свиданья. Почему я должен их задерживать на границе, когда они идут в Британию или Германию? Создавать на границе лагеря? Поэтому я и сказал: я не будут держать их на границе. И впредь не буду, если они будут идти через Беларусь. Но я их сюда не звал! И я не хочу, чтобы они шли через Беларусь, откровенно говоря", - ответил Бацька.

Он рассказал, что попросил канцлера Германии Ангелу Меркель забрать 2100 беженцев с детьми. А остальных обязался отправить назад - на Ближний Восток и в Афганистан.

"Мне наплевать, что в ЕС думают"

Но был в связи с разговором Лукашенко и Меркель другой интересный момент.

Журналист спросил, как обратилась к нему немецкий канцлер - "господин президент" или "господин Лукашенко"? Бацька на это заявил, что "у нас в Беларуси это одно и то же лицо". Но интервьюер тогда напомнил, что ЕС его президентом не считает.

"А мне наплевать, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаёте четверть века. Ну и что?... Наплевать, что обо мне сегодня думают в Англии, Штатах или ЕС. Потому что весь мир увидел ваше лицо", - сказал Бацька, говоря, вероятно, о применении силы против мигрантов на границе.

Лукашенко начал дальше развивать мысль о том, что Беларуси Запад не нужен.

"То, что нам надо продать - мы в ЕС мало что продавали - мы продадим, несмотря на ваши санкции. Мы сотрудничаем с другими странами - огромными странами", - заявил он.

От легитимности Лукашенко перешли на тему результатов президентских выборов. Журналист поинтересовался, почему при 80%-м результате поддержки Лукашенко, которые показал ЦИК, на улицы вышли такие массы людей.

Бацька признал, что митинги были действительно массовые - хотя они охватили не более 2% населения. Он связал их с подрывной работой западных спецслужб. А применение силы к демонстрантам назвал соразмерным - в пример привел США, где в ответ на агрессию против полиции стреляют на поражение.

Интересная дискуссия разгорелась по поводу закрытия прозападных общественных организаций. У Лукашенко спросили, чем провинились НКО, занимавшиеся помощью инвалидам или животным.

"Центр любителей животных - это разве оружие Запада?", - спросил журналист.

"А вы посмотрите, чем они занимались. Это было прикрытие, что они защищали животных. А деньги они получали на революции здесь. Точнее на мятежи. Поэтому не прикрывайтесь, что животных они тут поддерживают", - ответил белорусский президент.

Переговоры с оппозицией Лукашенко согласился вести лишь в том случае, когда Путин начнет договариваться с Навальным.

"Как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой (Тихановской - Ред.) начну вести переговоры", - обрисовал перспективы президент. Но потом сразу дал понять, что этого не будет никогда.

"Для меня Навальный - это продажный человек. И Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России", - сказал Лукашенко. И добавил, что из оппозиционеров он согласен разговаривать с "патриотами".

А тех, кто уехал на Запад, он таковыми не считает.

"Вы их содержите. Недавно в Литве назвали цифру. Около 400 тысяч евро обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит. Вот с этими (это не оппозиция, это предатели) мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем".

"Они же не побежали в Китай? Их бы там не приняли, потому что они к ним не имеют никакого отношения", - объяснил президент.

"Союзное государство будет мощнее унитарного"

На вопрос, будет ли у Союзного государства один президент, Лукашенко ответил отрицательно. Заявив, что стороны союза - суверенные государства.

"Когда вы (англичане - Ред.) с американцами строите союз, речь не идет о том, что у вас не будет королевы и парламента. Так и мы, формируя свой союз с середины 90-х, четко определялись, что это будут две страны, которые выстроят союз, который будет мощнее, чем унитарное государство", - объяснил президент.

По его словам, с Путиным вопрос о "союзном президенте" никогда не обсуждался.

В ходе интервью Бацька высказывал много претензий к Западу.

"Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните? Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил (Уинстон Черчилль - Ред.), и у нас - с трубкой (Иосиф Сталин. - Ред.) Вы этого не помните? Вы за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери, которые мы понесли. Еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать".

"Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это - ядерная война", - предупредил Лукашенко.

Что не вошло в финальную версию "БиБиСи"

На сайте президента Беларуси вышла версия интервью, которое на 15 минут длиннее, чем то что выпустила британская медиакомпания.

Многие заявления Бацьки в итоговый сюжет не вошли. Например, когда он говорил про то, что "весь мир увидел ваше лицо", в полной версии интервью Лукашенко рассказывает, как польские пограничники поливали мигрантов холодной водой с ядохимикатами.

Также он много рассуждает, что на Западе нет ни настоящей демократии, ни свободы слова.

В той версии интервью, которую опубликовали англичане, Бацька отрицает, что его пограничники помогали мигрантам перебираться на польскую сторону. А в полной версии, уже после основного разговора, Лукашенко вдруг заявил, что не исключает, что так оно и было "потому что мы славянская душа".

Интересной получилась концовка. "БиБиСи" обрубило интервью на одной из пауз, которая возникла в разговоре. Во время этой паузы Лукашенко несколько секунд многозначительно смотрел на собеседника.

На этом тяжелом взгляде британцы интервью завершили - дальше они показали, как президент без слов поднимается с кресла. И создается впечатление, что Бацька резко и грубо оборвал беседу.

А в полной версии разговор после той паузы продолжился. А в конце его журналист, еще до того, как Лукашенко поднялся, поблагодарил его за интервью и за прием.

То есть их встреча закончилась довольно тепло, но именно это "БиБиСи" вырезала. Как и тот момент, где Лукашенко передает британскому телеканалу привет от Путина.

Кстати, в полной версии Лукашенко по итогу говорит: "Приезжай еще. Но условие одно - без купюр. Задавай, что хочешь, любые личные и государственные вопросы".