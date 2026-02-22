В Сети появиличь спутниковые снимки, как заявляется, завода в российском Воткинске по которому, как сообщил вчера Генеральный штаб ВСУ, были нанесены удары ракетами "Фламинго".

Соответсвующие кадры распространили украинские военные паблики.

Во вчерашнем заявлении Генштаба утверждалось, что после удара был зафиксирован пожар, а степень разрушений уточняется.

Ведомство использовало в качестве иллюстрации скриншот из позавчерашнего видео из Воткинска.

На кадре виден черный дым, поднимающийся над строениями.

Однако масштаб ущерба по видео непонятен.

Воткинский завод производит баллистические ракеты "Искандер-М", баллистические ракеты средней дальности "Орешник" и морские баллистические ракеты "Тополь-М".

Исходя из спутниковых снимков и появившихся в Сети видео есть следы пожара в цеху №19, предположительно от взрыва. Судя по всему, цех, как минимум частично, разрушен.

Цех №19, по данным телеграмм-каналов, это гальвано-штамповочный цех, где происходит штамповка и формирование металла, изготовление корпусных элементов ракет, а также гальваническая обработка деталей - нанесение защитных покрытий.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля в районе населённого пункта Котлубань в Волгоградской области поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

А вчера дроны атаковали город Альметьевск в российской Республике Татарстан.