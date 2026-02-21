Горит Воткинский завод. Появилось видео воздушной атаки на Удмуртию
Удмуртская Республика Приволжского федерального округа РФ подверглась воздушному удару.
Об этом сообщают российские медиа.
По их информации, в Воткинске раздались взрывы. Их звуки были слышны в разных районах города. Утверждается, что речь идёт о работе ПВО.
Местные телеграм-каналы опубликовали видео, где виден большой столб дыма в одном из районов Воткинска.
Украинские издания пишут, что горит Воткинский завод, производящий баллистические ракеты для комплексов "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс".
Ранее в Белгороде не могли полностью восстановить отопление после ударов по энергетике.
Война в Украине продолжается 1458-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 20 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State заявил о продвижении украинских войск в Днепропетровской области. В свою очередь армия РФ вторые сутки сохраняет продвижение в районе Константиновки Донецкой области. Противник также занял новые позиции к северу от Мирнограда.
