В результате российских воздушных атак было уничтожено крупное предприятие по производству дронов для спецподразделения беспилотных авиационных комплексов Lasar's group в составе Национальной гвардии Украины. Ущерб составил около 35 миллионов долларов.

Об этом сообщил заместитель командующего военно-воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в интервью журналу The Atlantic.

"Несколько месяцев назад массированный обстрел российскими БпЛА уничтожил главный завод по производству беспилотников для Lasar's group, сожгли оборудования на сумму около 35 миллионов долларов, включая большой склад оружия, сообщил Елизаров. Цель и масштабы ущерба от атаки ранее не разглашались", - сказано в материале.

По официальным оценкам, удары беспилотников, нанесенные самой Lasar's group, уничтожили российской военной техники на сумму более 13 миллиардов долларов. Этот показатель позволил Елизарову в 2023 году получить звание полковника.

В ноябре мы сообщали об ударах вблизи радиозавода "Орион" в Тернополе, который специализируется на производстве различных средств радиосвязи УКВ-диапазона для ВСУ.

А в начале зимы военный эксперт утверждал, что войска РФ стали прицельно бить по складам военной продукции, из-за чего у трети оборонных предприятий Украины начались проблемы с отгрузкой продукции.