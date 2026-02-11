Президент Украины Владимир Зеленский может объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину начала войны в Украине.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Киев начал подготовку к выбором после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала провести их до 15 мая. В противном случае Украина рискует лишиться предложенных Вашингтоном гарантий безопасности.

Украинская сторона дала понять американской администрации о готовности к "чрезвычайно сжатым срокам" проведения выборов и референдума "несмотря на логистические трудности проведения выборов в условиях войны". Об этом изданию сообщили источники в окружении Зеленского.

"У украинцев сложилось твердое убеждение, что все это должно быть связано с переизбранием Зеленского", - сказал изданию неназванный западный чиновник.

Также газета пишет, что до 15 мая у Трампа хотят не только проведения выборов в Украине, но и реализации всего комплекса мирных соглашений, включая вывод ВСУ из Донбасса.

В то же время в публикации отмечается, что все эти планы могут быть сорваны, если Киев и Москва не договорятся по вопросу территорий (то есть, как следует из контекста статьи, если Зеленский откажется выводить войска из Донбасса). Также издание допускает, что ситуацию Зеленский попытается использовать для увеличения своих шансов на переизбрание на новый 5-летний срок, а также показать Трампу, что он не тормозит мирные соглашения.

"Президент США дал понять Киеву, что американские гарантии безопасности зависят от согласования более широкого мирного соглашения, которое, вероятно, повлечёт уступку Донбасса России, и которое Вашингтон хочет выполнить до срока 15 мая", - пишет издание.

По его данным, "Вашингтон оставляет Киеву очень мало пространства для маневра на фоне приближающихся промежуточных выборов в США".

При этом, по мнению собеседников FT, "план может быть отложен в зависимости от того, насколько будут далеки друг от друга Киев и Москва в ключевом вопросе территорий".

Украинские и западные официальные лица также считают, что график и ультиматум США "вряд ли будут выполнены", поскольку они зависят от возможности достижения прогресса на переговорах с Россией.

"Однако этот план подчёркивает стремление Зеленского максимально увеличить свои шансы на переизбрание, одновременно уверяя Трампа, что Киев не замедляет мирное соглашение", - описывает издание стратегию Киева.

Между тем, как пишет агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники, в окружении Зеленского фактически опровергли согласие Банковой на выборы до 15 мая при продолжении войны.

"Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах", - заявил источник агентству.

Что это значит

Если сопоставить два этих сообщения, то можно прийти к выводу, что Банковая по-прежнему настаивает на том, что для проведения выборов и референдума по мирному соглашению нужно перемирие по линии фронта (то есть без отступления ВСУ из Донецкой области). Но на это, как мы уже писали, вряд ли согласится Москва, которая называет вывод украинских войск из Донбасса главным условием для прекращения огня.

В этом контексте "готовность Зеленского к выборам и референдуму", о которой пишет Financial Times, выглядит как продолжение игры с Трампом на тему "мы не тормозим мирный процесс, готовы даже на скорейшие выборы и референдум, но только при одном условии - прекращение огня. И нужно давить на Москву, чтобы она на это согласилась".

Впрочем, не факт, что Трамп такую логику воспримет. По данным той же Financial Times, Вашингтон хочет до 15 мая не только выборов, но и реализации других пунктов мирных соглашений, включая вывод войск из Донбасса.

Другой вопрос, что Киев может просто тянуть время, надеясь на ухудшение отношений РФ и США, а также на изменение ситуации на фронте и в тылу не в пользу Москвы.

Но оправдается ли этот расчет (и не оправдается ли он с точностью до наоборот) никто сейчас не может сказать со 100%-й уверенностью.

Подробнее о раскладе по мирным переговорам мы писали в отдельном материале.