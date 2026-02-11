В среду, 11 февраля, в Украине идет 1449-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 11 февраля

9.36 Семья, погибшая ночью от прилета в Богодухове, несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев того же района Харьковской области, сообщает полиция.

Погибли двое годовалых мальчиков, двухлетняя девочка и их отец 34 лет. 34-летняя мать находится на 35 неделе беременности, она госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами туловища.

9.19 В Одессе парень повалил на землю двух из трех сотрудников ТЦК, которые выскочили из буса на ходу, чтобы задержать его.

В итоге борьбы он остался без куртки, но смог уйти.

7.43 В Богодухове Харьковской области погибли трое маленьких детей после атаки беспилотников.

Два мальчика и девочка возрастом до года находились в частном доме, по которому был прилёт.

Погиб также их отец, мать удалось спасти.