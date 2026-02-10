В России задержали ещё одного, третьего по счёту, возможного соучастника покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Задержанный - гражданин России Павел Васин, сын другого фигуранта дела Виктора Васина.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Как отметили в спецслужбе, Васин-младший дал признательные показания, "в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, за которыми в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение Любомир Корба и Виктор Васин в целях дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов".

ФСБ опубликовано видео допроса задержанного с признаниями.

"Я, Васин Павел Викторович, 24.06.1981 года рождения, в сентябре 2025 года был завербован Корбой Любомиром Михайловичем для СБУ. Выполнял его поручения, покупал оборудование, возил, куда он скажет, следил за высокопоставленными сотрудниками, также осуществлял подготовку покушения на генерала Алексеева", - говорит перед камерой Васин.

В спецслужбе добавили, что он "обеспечил ранее задержанных агента Службы безопасности Украины Корбу и своего отца транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, а также приобрел средства технического контроля: видеорегистратор и трекер, использовавшиеся для слежки и определения маршрутов передвижения объектов посягательств".

"Кроме того, фигурант оказывал содействие преступникам в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов заинтересованности СБУ с использованием интернет-приложений и поисковых систем", - рассказали в ФСБ.

Напомним, покушение на Алексеева было совершено 6 февраля. Генерал выжил и был успешно прооперирован.

Через день в ОАЭ задержали исполнителя покушения, уроженца Украины Корбу.