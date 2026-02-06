Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис) дает понять, что покушение на генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ, первого заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба российских Вооружённых сил Владимира Алексеева было осуществлено Украиной.

Соответствующая публикация появилась на странице украинского военнослужащего в Facebook.

Редис пишет, что в мае 2022 года Алексеев был старшим из представителей России на переговорах в Мариуполе по сдачи в плен украинского гарнизона на "Азовстали". Он обещал сдавшимся в плен украинским военным нормальное отношение, но в итоге, как заявляет Редис, многие из них в плену подверглись регулярным пыткам.

"Алексеев обещал соблюдение россиянами Женевской конвенции о обращении с военнопленными и гарантировал нормальные условия содержания для наших пленных. И именно его подпись стояла под соответствующим документом, подписанным тогда в Мариуполе. Также тогда мы проявили человечность и передали Алексееву трех российских военнопленных, которым оказывали медицинскую помощь, обеспечивали едой и водой. Слово офицера, уроженца Винниччины, предателя своей Родины, оказалось ничего не стоящим. Регулярные пытки пленных азовцев, отсутствие медицинской помощи и голод - тому подтверждение", - пишет Прокопенко.

Он добавил, что по информации ГУР МО Алексеев ответственен за подготовку данных для ударов по гражданским объектам в Украине, а также за организацию так называемого "референдума" в Херсонской области. По словам Прокопенко, ни один военный преступник не избежит возмездия.

"Даже если на этот раз Алексеев выживет, спокойно он уже не будет спать. И однажды дело будет доведено до конца", - заявил Редис.

Ранее мы более подробно рассказывали об Алексееве.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в организации покушения на зама начальника ГРУ.

Какими будут последствия этого покушения для переговоров о мире, мы анализировали в отдельном материале.