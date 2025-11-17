Секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу пытались взорвать на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

По информации газеты, организаторы покушения привлекли двух российских граждан, мигранта из Центральной Азии и мужчину из Киева.

Они установили камеру в цветочной вазе, чтобы отслеживать визит Шойгу на могилы родственников.

Подозреваемых задержала ФСБ.

О задержании покушавшихся на Троекуровском кладбище на жизнь высокопоставленного чиновника ФСБ сообщала на прошлой неделе, но имени чиновника не называла.

Напомним, в феврале в Москве взорвали "президента Федерации бокса ДНР" и основателя батальона "Арбат".

А в конце прошлого года в Москве подорвали командующего войсками химической защиты России.

