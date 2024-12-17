В Москве от взрыва погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, а также его водитель. Взрывное устройство сработало на Рязанском проспекте.

Эту информацию подтвердил Следственный комитет РФ.

В Следкоме добавили, что Кириллова убили взрывчаткой, заложенной в самокат. Самокат стоял у подъезда, из которого выходил российский генерал, взрывное устройство, подорванное дистанционно, было примотано к ручке средства передвижения.

Такова основная версия следствия на данный момент, сообщил Следком.

Вчера СБУ заочно сообщила Кириллову о подозрении, обвинив его в том, что он приказывал применять химическое оружие против ВСУ.

Вероятно, это было сделано для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений, кто именно организовал убийство Кириллова.

Погибший российский генерал Кириллов был главным спикером РФ по теме американских биолабораторий в Украине. Также он обвинял Украину в применении химического оружия на фронте и в изготовлении "грязной бомбы".

В 2022 году он заявлял, что США используют биолаборатории в Украине, чтобы изучать вирусы, передающиеся через комаров. Он заявлял, что в Киеве изучают способы инфицирования комаров различными видами лихорадок для создания искусственно вызванных эпидемий. Украина и США отрицали эти и другие обвинения РФ касательно биологических опытов.

В том же году он обвинял ВСУ в использовании токсичных веществ на фронте. И заявлял о готовящихся "провокациях" с использованием боевых отравляющих веществ.

В августе этого года генерал заявлял, что Украина изготовила "грязную бомбу" - оружие предназначенное для распространения радиации на определенной территории. Ранее о якобы готовности Киева применить такую бомбу заявляли и другие российские представители (например, Шойгу). Украина разработку "грязной бомбы" отрицала.

Кириллов также обвинял ВСУ в использовании западного химоружия - дымовых снарядов - в Судже Курской области.

Кроме того, командующий войсками химзащиты РФ чуть более двух месяцев назад попал под санкции Британии.

Как заявлялось на сайте британского правительства - "за использование варварского химического оружия в Украине".

"Кириллов также был важным рупором кремлевской дезинформации, распространяя ложь, чтобы скрыть позорное и опасное поведение России", - заявили тогда в Лондоне.

Также Кириллов обвинял Британию в "провокации" с отравлением российского перебежчика Скрипаля.

Напомним, недавно в центре Донецка подорвали внедорожник, в результате погиб начальник Еленовской колонии.

А перед этим в Севастополе подорвали машину с капитаном Черноморского флота. Он погиб на месте.