Минобороны России обвинило американских производителей вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna в создании биологического оружия в Украине.

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, передают российские издания.

Он утверждает, что эти американские компании были вовлечены в военно-биологическую деятельность США в Украине, которая заключается в "создании компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов".

Это уже не первое обвинение России по поводу якобы создания биологического оружия в Украине.

Украина и США называет эти обвинения фейком и попытками РФ оправдать вторжение.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.