США поставляют Украине средства защиты, которые могут быть использованы, если Россия применит химическое и биологическое оружие.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, представитель администрации президента США Джо Байдена во вторник заявил, что оборудование и материалы, запрошенные Киевом, доставляются на постоянной основе, а часть уже прибыла в Украину.

Отметим, ранее сообщалось, что США передают украинской армии комплекты химической защиты.

Напомним, в Белом доме ранее заявляли, что РФ может планировать химическую или биологическую атаку в Украине.

Также мы писали, что, по данным Reuters, в Европе начали закупать средства защиты от химических, ядерных и биологических инцидентов.

"Страна" ранее разбиралась, применят ли в Украине химоружие и почему все об этом говорят.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.