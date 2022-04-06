В среду, 6 апреля, в Украине идет уже 42-й день войны с Россией, которая вторглась 24 февраля.

В НАТО заявляют, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. По мнению экспертов американского Института изучения войны, российские войска готовят наступление на Славянск, чтобы продвинуться на восток и соединиться с другими силами на Донбассе.

Ожидание эскалации привело к тому, что из Донецкой и Луганской области переселенцы хлынули в Днепр, что привело к резкому скачку цен за аренду жилья.

В освобожденной Буче начали восстанавливать коммуникации. Приходит в себя Чернигов, где тоже начали исследовать масштаб повреждений.

Сегодня США в координации с Евросоюзом и "Большой семеркой" объявят новые санкции против России.

Анализ ситуации и итоги вчерашнего дня в нашем материале "Что показал 41-й день войны в Украине".

Читайте о новостях в Украине и событиях в мире - в телеграм-канале "Политика Страны".

В этом онлайне - все главные новости коротко, фото и видео. Материал обновляется.

6 апреля

10.42 Президент ЕС Шарль Мишель заявил, что военные преступления РФ в Украине будут иметь серьезные последствия, а виновные предстанут перед международным судом.

"Мы поражены преступлениями против человечности, против невинных гражданских в Буче и других многих городах… Тела на улицах, могилы массовых захоронений – это не специальная операция, это - преступления войны", - сказал он, выступая в Страсбурге.

10.32 В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления №7250, которым предлагается признать действия России на территории Украины геноцидом.

10.27 Так выглядит дом украинского боксера Александра Усика в Ворзеле, после того, как там побывали российские военные.

10.24 Инфографика EIU показывает разделение мира по отношению к войне в Украине.

Осуждают действия России и поддерживают Украину Европа, США, Япония и Австралия, ряд стран Латинской Америки и Африки.

Действия России поддерживает Беларусь, Сирия, Мьянма, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Северная Корея.

Ориентированными на РФ указаны Казахстан, Кыргызстан, Китай, Алжир, Иран, Пакистан, Судан, Эфиопия, ЦАР, Конго, Ангола, Мозамбик, Мадагаскар.

10.17 Потери российских войск в Украине по данным Генштаба ВСУ.

Минус 18 600 личного состава, 684 танка, 55 средств ПВО, 150 самолетов и 135 вертолетов.

10.11 В Украину прибыл груз военной помощи из Эстонии. В него входят противотанковые комплексы и гаубицы, сообщают эстонские СМИ.

10.04 Более 400 жителей Гостомеля числятся пропавшими без вести после российской оккупации, сообщил глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко в интервью "Громадському радио".

09.59 Над Радеховом во Львовской области сбили две российские крылатые ракеты. Обломки упали на окрестности города. На объекте гражданской инфраструктуры, который не используется, произошло три взрыва.

Пострадавших нет.

Об этом заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

ч09.48 На видео танки Т-72 и БМП советского производства отправляются из Чехии в Украину.

09.40 США поставляют Украине средства защиты, которые могут быть использованы, если Россия применит химическое и биологическое оружие, сообщает Reuters.

09.30 Сегодня ночью ракетный удар был нанесён по Козятину Винницкой области. По данным городского головы, жертв нет.

09.21 Спасатели потушили пожар, возникший в результате вражеского удара, на заводе в Днепропетровской области, пострадавших нет, сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

09.08 По состоянию на утро более 446 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской – 78, Донецкой – 81, Харьковской – 64, Черниговской – 49, Николаевской – 39, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

Цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

09.00 Ежедневная всеукраинская минута молчания по погибшим.

08.50 Список дополнительных эвакуационных поездов на сегодня.

08.44 По данным ООН, с начала войны в Украине погибли 1480 мирных жителей. Ранены 2 195 человек.

По информации ООН, большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

Эти данные приблизительные. Реальные цифры потерь значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой.

08.37 Британская разведка сообщает, что в Мариуполе, где остаются около 160 тысяч мирных жителей, Россия продолжает наносить удары. В город не пропускают гуманитарные конвои со стороны Украины.

08.20 За минувшие сутки в Харьковской области спасатели 28 раз выезжали на пожары, из них 5 - были вызваны обстрелами.

Все эти пожары произошли около 21:00 в Киевском районе Харькова, после очередного ракетного обстрела. Самый большой - во вспомогательном здании одного из харьковских вузов.

08.04 После того, как американцы испытали гиперзвуковую ракету, они решили объединить усилия по созданию этого оружия еще с двумя странами - Британией и Австралией.

Соглашение одобрено Джо Байденом, Борисом Джонсоном и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

Британские СМИ пишут, что делается это "для противодействия России и Китаю", которые уже имеют такое оружие. РФ, напомним, недавно применила сверхзвуковую ракету "Кинжал" в Украине.

07.56 Нефтебаза, которую разбомбили сегодня ночью, находится в Новомосковске, а попавший под удар завод - в Синельниковском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

07.40 В Днепропетровской области ночью разбомбили нефтебазу и завод.

"Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укрощают пламя. Там сильный пожар. Пылает горючее.

Количество пострадавших выясняем", - сообщил губернатор области Валентин Резниченко.

07.30 В Рубежном, где идут бои, за минувшие сутки один человек погиб и пять пострадали от обстрелов, заявил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Разрушено 11 жилых домов, семь человек невредимыми выбрались из-под завалов.

07.20 Ключевые моменты из утренней сводки Генштаба:

1. На Изюмском направлении создается ударная группа противника для наступления на Славянск и Барвенково.

2. На Донбассе, помимо Мариуполя, идут бои за населенные пункты Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое.

3. На севере Херсконской области по пути на Кривой Рог противника выбили из сел Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.

.4. Продолжаются бои за Александровку на Южнобугском направлении (напомним, населенных пункта с таким названием там два: к югу и северу от Николаева).

07.00 Украинская ПВО за сутки сбила 8 крылатых ракет противника.