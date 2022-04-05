Анализируем, что произошло на 41-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 5 апреля

Сегодня Генштаб решил уменьшить количество ежесуточных сводок - с четырех до двух. Это связано, видимо, с тем, что пока на фронте относительное затишье: от Киева, Чернигова и Сум россияне отошли, а на востоке пока накапливают силы.

При этом бои местного значения не прекращаются.

Утром власти сообщили, что противник в Харьковской области продвинулся на 7 километров по направлению к Барвенково и взял по пути поселок Бражковка, где вчера произошел танковый бой.

Это направление южнее Изюма в сторону севера Донецкой области и Славянско-Краматорского района.

На Донбассе ВСУ не подтверждают взятия Новобахмутовки на север от Донецка, о чем вчера заявляло минобороны России. Говорят, что там еще идут бои.

Также сообщалось, что в районе Николаева противник частично занял Александровку.

Правда, не конкретизируется, о какой речь - той, что южнее на берегу Черного моря, или северной Александровке вблизи Южноукраинской АЭС.

Но в любом случае на юге противник усиливает группировку. Под Севастополем заметили большую колонну российской военной техники, которая движется в сторону Херсонской области.

В Мариуполе ситуация для украинских войск сложная. Россия и "ДНР" заявляют о постепенном продвижении по городу и публикуют видео, как утверждается, с колоннами украинских пленных (подтверждений этого с украинской стороны нет).

Сегодня Зеленский в очередной раз заявил, что деблокада военным путем очень сложна (к деблокаде, в частности, неоднократно призывали командиры полка "Азов", который держит оборону в Мариуполе).

При этом он сказал, что с Турцией достигнута договоренность, что она может эвакуировать погибших и раненных украинских военных из Мариуполя. И что сейчас об этом как раз Эрдоган ведет переговоры с Путиным. Характерно, что об этих переговорах заявляет и российская сторона. Но, по версии Москвы, в них речь шла об эвакуации иностранцев, а не раненных и погибших военных. Украинскому же гарнизону Минобороны РФ вчера в очередной раз предложило сложить оружие и выйти из города. Ответа в очередной раз не последовало.

В целом, по данным британского минобороны, опубликованным сегодня днем, карта боевых действий в Украине выглядит так (данные публикуются без учета событий 5 апреля):

То есть россияне практически полностью ушли с севера Украины, оставшись лишь на небольшом участке в приграничье в Сумской области.

Чего ждать от войны в ближайшее время?

Сегодня с разных сторон идут прогнозы по тому, что будет дальше с военной ситуацией по Украине. Во многом они сходятся.

В НАТО заявляют, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины.



"В ближайшие недели мы ожидаем попыток российских войск продвинуться в восточных и южных частях Украины с целью завоевать весь Донбасс и создать наземный коридор до оккупированного Крыма. Так что война вошла в критическую фазу", - заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По Донбассу более конкретно высказался американский Институт изучения войны.

По мнению его экспертов, российские войска готовят наступление на Славянск, чтобы продвинуться на восток и соединиться с другими силами на Донбассе. Наступление со стороны Изюма по захвату Славянска "скорее всего, станут следующей ключевой битвой войны в Украине".

"Российские силы, вероятно, намерены отрезать украинские силы на востоке Украины, и для этого им нужно будет взять Славянск в качестве минимального шага. Если российские войска возьмут Славянск, у них будет возможность продвинуться прямо на восток, чтобы соединиться с российскими войсками, сражающимися в Рубежном", - говорится в докладе.

Если российские военные не смогут взять Славянск, то прорвать украинскую оборону на Донбассе лобовыми атаками вряд ли получится и, в таком случае, российская кампания по полному захвату Луганской и Донецкой областей, скорее всего, потерпит неудачу.

Свой прогноз дал сегодня и Офис президента. Его спикер Алексей Арестович заявил, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Если до этого срока не будет мирного соглашения, то, по его мнению, начнется партизанская война.

"Сейчас они пытаются взять Мариуполь и делать козни в зоне ООС. Это означает, что в ближайшие недели они перебросят оставшиеся части с Дальнего востока и они или пойдут на мирный договор, или станут. Активная фаза закончится к середине апреля, а дальше - "партизанка", которая будет доедать остатки их войск. У нас два варианта - или мы добиваем их полностью, ценой жертв, или мирный договор и мы сохраняем жизни. Нужно понимать всегда о цене, которую мы заплатим", - считает Арестович.

По данным Арестовича, сейчас под Изюмом скопилось немало российских войск, но они очень разнородные и пока приводятся в порядок и налаживается единое управление, что потребует немало времени.

В целом, пока нет четкого понимания - смогут ли россияне реализовать свой план по окружению группы украинских войск в ООС (многочисленной и хорошо подготовленной, да и к тому же район Славянска с его реками и лесами очень удобен для обороны). Ответ на этот вопрос зависит от численности и качества сил, которые будут задействованы на этих направлениях.

Если их не хватит, то россияне могут попытаться реализовать менее масштабную задачу - окружить и занять Рубежное, Лисичанск и Северодонецк в Луганской области, Авдеевку и Марьинку под Донецком, а также населенные пункты близ Горловки (Торецк и Нью-Йорк).

Также обсуждаются и другие направления возможных ударов - наступление на юге (попытка дойти до границы Приднестровья) или же попытка окружить Харьков (о таких планах вчера заявляло Минобороны Украины).

Куда именно будет нанесен удар - станет уже понятно в апреле. И от исхода этой военной кампании и будет понятно, как дальше будут развиваться событий и мирные переговоры, а также будет ли заключено мирное соглашение и если да, то на каких условиях.

К слову, появляются прогнозы и возможных действий России, если переговоры с Украиной ни к чему не приведут.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предполагает, что Россия может на уже занятых территориях (включая и Донбасс, и Херсонскую область) провести референдум и присоединить их к России.

"Взять их в состав РФ и объявить, что вопрос закрыт так же, как по Крыму", - прогнозирует Саакашвили.

К слову, в российских телеграмм-каналах активно обсуждается тема, что после истории с Бучей оставлять уже занятые территории Украины точно нельзя.

Санкции за Бучу. Чего ждать?

Сегодня стало известно какие именно санкции, которые введут против России. Это уже пятый пакет ограничений после вторжения в Украину. Связан он с тем, что произошло в Буче, где после ухода российских войск нашли большое число убитых людей.

В целом подтвердилась вчерашняя информация, что эмбарго на нефть и газ среди санкций не будет.

Предполагаются следующие меры:

- запрет на импорт угля, древесины, химикатов и другой продукции из России — на 9 миллиардов евро в год;

- запрет на поставки в Россию полупроводников, компьютеров, технологий для газовой промышленности, транспорта и других отраслей — на 10 миллиардов евро в год;

- закрытие границ для российских грузовиков и судов (исключение — для поставок энергетических продуктов, то есть нефти, продовольствия и лекарств).

- санкции против ВТБ и ещё трёх банков, уже отключенных от SWIFT;

- дополнительные ограничения в отношении олигархов.

- запрет на участие компаний из России в госудасртвенных тендерах в ЕС.

Главный вывод из публикуемого агентством списка - санкции не касаются поставок нефти и газа. Из-под запрета вывели даже энергоносители, которые доставляются по морю.

Что касается угля, то, по данным российских СМИ, они и так с конца февраля резко сократились из-за введённых против владельцев угольных компаний санкций.

То есть, самые болезненные санкции ЕС пока не вводит. Потому что, как заявляют европейские политики, страны Евросоюза не могут быстро отказаться от российского газа, нефти и нефтепродуктов.

Правда, после трагедии в Буче может активизироваться тема с поставками Украине тяжелого вооружения. По крайней мере об этом все настойчивее говорит Зеленский.

И сегодня появились сведения, что Чехия собирается поставить Украине советскую бронетехнику.

Гуманитарная обстановка в стране

В Чернигов, разблокированный от российских войск, еще вчера дошла первая гуманитарная помощь. Грузовики смогли проехать по дороге из Киева на Чернигов, которая вчера открылась для движения.

Но пока по ней попросили не передвигаться на частных легковых авто, чтобы не создавать заторы.

Также губернатор области Вячеслав Чаус попросил выехавших жителей Чернигова, пока не возвращаться в город.

"Я понимаю желание каждого вернуться в город, но прошу это желание носить пока с собой в сердце", - сказал он.

По его словам, нужно время, чтобы восстановить город и сделать это легче, когда меньше людей. Прежде всего речь идет о коммуникациях.

"Есть много запросов на возвращение, звонков, сообщений. Не нужно сейчас этого делать. Чернигов мы отстроим, но на это нужно время. Сейчас большая проблема - это коммуникации, которые на многих участках уничтожены. Чем меньше сейчас будет потреблять ресурсов город, тем быстрее мы его восстановим" - сказал Чаус.

Сложная ситуация в Харькове, где после вчерашнего массированного обстрела, Экопарк Фельдмана практически уничтожен.

Бизнесмен Александр Фельдман сообщил, что вольеры разрушены, а выживших животных, вероятно, усыпят.

"Разрушены вольеры, инфраструктура. Чудом остались живы тигры и львы, очень сильно пострадали их клетки. Они в любую минуту могут выйти на улицу. В тяжелом состоянии строение, где находятся медведи", - заявил бизнесмен.

Времени, по его словам, на спасение животных, осталось очень мало.

"У нас времени до вечера - либо всех умертвить, либо организовать их перевозку. Никаких шансов, идей и места, куда их перенаправить - нет. Если будет найдена какая-то идея, может кого-то спасем. Может спасем маленьких ягуаров, может спасем маленьких пантер", - рассказал он.

Во второй половине дня сало известно, что вопрос с эвакуацией животных из Экопарка Фельдмана в Харькове решен. Его перевезут в другие города.

Вечером Александр Фельдман сообщил, что сегодня уже начали вывозить с территории Экопарка крупных хищников. Несмотря на то, что снова были обстрелы, эвакуировали четырех животных – двух львов, ягуара и пантеру.

"Сложившаяся у нас сложная, казавшаяся почти безнадежной ситуация вызвала неимоверных отклик в Украине и за ее пределами! Свою помощь предложило большое количество харьковчан, киевлян, одесситов, днепрян, представителей многих других городов и стран – всех просто невозможно перечислить. К нам уже едет транспорт, едут необходимые клетки, едуn люди, не боящиеся вывозить животных из обстреливаемой зоны, наших питомцев готовы принимать во многих местах.

Конечно, все до сих пор очень сложно и процесс только набирает обороты. Нам все еще нужна разнообразная помощь: и физическая, и логистическая, и финансовая, кормами для животных и т.п. Но такая широчайшая поддержка дает надежду, что мы сможем спасти максимально возможное количество животных" - написал основатель парка.

В Буче остались 3 700 жителей, сообщил мэр Анатолий Федорук в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас власти города работают над обследованием и восстановлением разрушенных магистралей.

"Мы работаем в городе, чтобы обследовать внутренние сети. На 60% она уцелела. Есть шанс дать свет", - сказал Федорук.

Также есть шанс возобновить газоснабжение. На это может уйти неделя-полторы.

Он попросил вернуться в Бучу местных депутатов, коммунальщиков и работников социальной сферы.

"У меня будет большая просьба к моим коллегам, депутатам Бучанского городского совета. Нужно на этой неделе вернуться в город, чтобы мы с понедельника могли работать как представительский орган", - сказал мэр во время видеообращения в Facebook.

Он сказал, что специалисты нужны, чтобы возобновить жизнедеятельность города, помочь с получением гуманитарной помощи.

При этом гражданским лицам он пока не рекомендовал возвращаться в город, поскольку продолжаются работы по разминированию.