В Чернигове восстановили дорожное сообщение с центром Украины
Дорожное сообщение Чернигова с центром Украины восстановлено.
Об этом сообщил командующий войсками оперативного командования Виктор Николюк в видеообращении.
По его словам, по трассе через Гончаровское местные жители и небольшие автомобили с гуманитарным грузом могут доехать до Чернигова.
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