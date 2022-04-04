Дорожное сообщение Чернигова с центром Украины восстановлено.

Об этом сообщил командующий войсками оперативного командования Виктор Николюк в видеообращении.

По его словам, по трассе через Гончаровское местные жители и небольшие автомобили с гуманитарным грузом могут доехать до Чернигова.

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