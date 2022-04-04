В понедельник, 4 апреля, в Украине продолжается война с Россией, после того, как военные РФ вторглись и начали обстрелы 24 февраля. Сегодня пошёл уже 40-й день.

После того, как российские войска отступили в Киевской области, в Украине заговорили о том, что это передислокация и подготовка к боям на Донбассе, ударам под Харьковом и в целом перемещение на юг и восток Украины.

После отхода российских войск, стало известно о массовых убийствах мирных украинцев в оккупированных городах. В Буче нашли братскую могилу и много трупов на улицах. Минобороны Украины заявило, что эти люди были убиты российскими войсками.

Переговоры между Украиной и РФ продолжаются. Читайте о том, какие есть варианты соглашения о прекращении войны, в нашем материале.

Об итогах вчерашнего дня можно прочитать здесь.

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Ниже - хроника новостей 4 апреля. Этот материал обновляется.

4 апреля

10.24 После отхода войск РФ из Киевской области, спасатели очищают территорию от мин, снарядов и гранат.

10.19 В Одесской области противник выбрал стратегию уничтожения баз хранения топлива. Это связано с тем, что в областях началась посевная кампания, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире "Эспрессо.TV".

10.14 В Рубежном при обстреле российскими военными снаряд попал в церковь. Пострадала кровля храма. Осколками ранен настоятель, а также священник другого храма, который находился на храмовой территории, сообщают областные власти.

10.09 В 13 областях Украины школы продолжают образовательный процесс по дистанционной форме обучения.

В одной области частично организовано дистанционное, смешанное и очное обучение.

В 4-х областях отчасти в школах дистанционный процесс или каникулы.

В школах 5-ти областей частично организован дистанционный процесс, каникулы или занятия приостановлены.

В одной области, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен.

По одной области информация отсутствует из-за боевых действий в регионе.

Об этом сообщают в Минобразования Украины.

10.01 В Харькове в результате российского обстрела погибли и ранены мирные жители, в том числе - дети, сообщает Нацполиция Украины.

09.55 Общие потери РФ по состоянию на 4 апреля. по данным Генштаба ВСУ.

09.47 Риск эскалации и угроза ракетных ударов по большим городам остается, заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, выход противника из Киевской, Черниговской и Сумской областей не означает его капитуляцию. Военные РФ концентрируют силы в других регионах, происходит перегруппировка российских войск в Беларуси.

Сейчас высокая опасность сохраняется в Харькове и области, а также в Донецкой и Луганской областях.

09.40 В Тернополе вчера в 22:20 российские войска ударили по одному из объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.

Он пообещал дать подробности на брифинге в 10ю00, а до этого попросил не публиковать неофициальную информацию.

09.30 Сегодня будет работать гуманитарный коридор Мариуполь-Запорожье - для частного транспорта.

Также из Запорожья в Мариуполь выехали 15 эвакуационных автобусов.

Продолжат эвакуацию из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и села Нижнее Луганской области.

Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.

09.20 Financial Times пишет, что ЕС может ввести эмбарго на российские нефть и газ 6 апреля.

09.16 Список электричек, которые курсируют сегодня по Украине.

09.10 На этой неделе в ЕС обговорят новый пакет санкций против РФ.

09.02 Водитель одного из эвакуационных автобусов, который вывез жителей Мариуполя из Бердянска в Запорожье, рассказал, что только у него в салоне было два ребенка с температурой 40 и пневмонией.

Впереди ехала скорая, в которой находилась раненая девочка с отцом. У нее осколком было пробито легкое.

Несмотря на то, что дети были в тяжелом состоянии, на российских-блок постах скорую и автобусы не хотели пропускать.

08.58 Десятки разбитых при обстреле машин на трассе по дороге из Киева в Бородянку.

08.50 В Украине с 24 февраля погиб 161 ребенок, 264 - ранены.

Об этом утром сообщает Офис генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Киевской - 75, Донецкой - 78, Харьковской - 59, Черниговской - 49, Николаевской - 34, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15.

Данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



08.42 В британской разведке считают, что РФ концентрирует свои силы на Донбассе, туда отправляют наемников ЧВК "Вагнер".

08.37 Германия на этой неделе может принять решение о высылке "значительного числа" российских дипломатов, пишет Bild.

08.34 Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку обеспечит сухопутный коридор из России в Крым, сообщает разведка Великобритании.

08.28 В Черниговской области освобождены населенные пункты Колычевка, Ягодное, Ивановка. Туда завезут гуманитарную помощь.

08.23 В Луганской области з прошлые сутки из-за обстрелов в Новодружеске погибли два волонтера. В других населенных пунктах было возгорание жилых домов, сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

08.18 Ночью военные РФ обстреляли несколько населенных пунктов на границе Днепропетровской и Херсонской областей, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По предварительным данным, жертв нет.

08.14 Сегодня утром российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Сбор информации продолжается. Мэр попросил не публиковать фото и видео последствий ударов до того, как это сделают официальные источники.

08.10 В Киеве возобновляет работу скоростной трамвай №3 от станции Ромена Роллана до станции Старовокзальная.

08.08 Киевский метрополитен с 08:30 возобновляет сообщение через Южный мост

Зеленая линия работает: от станции Сырец до станции Выдубичи, а также от станции Выдубичи до станции Красный хутор. Работает пересадка Золотые ворота – Театральная.

Красная линия работает: от станции Шулявская до станции Театральная.

Синяя линия работает: от станции Героев Днепра до станции Теремки.

Без остановки поезда проезжают Майдан, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта и Кловскую.

Средний интервал движения поездов на линиях – 1 час.

Метрополитен для перевозок пассажиров будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия.

08.00 Сегодня с 10 часов утра открывается автомобильное движение из Киева в Чернигов и обратно.

Как сообщил губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус, работать будет старая трасса P69, которая идёт через Хотяновку.

07.40 Германия заявила, что в ближайшие дни согласится ввести дополнительные санкции против России - после того, что произошло в Буче, пишет "Голос Америки".

07.12 Польша вслед за Британией выступает против компромисса Украины с Россией.

"Снимки из Бучи опровергают утверждение, что мы должны искать компромисса любой ценой", - заявил польский президент Анджей Дуда и призвал дать Украине больше оружия.

06.55 Ночью по Одессе нанесли ракетный удар. Попали в инфраструктурный объект, сообщил спикер военной администрации Сергей Братчук.

06.50 Генштаб сообщает, что в России начали скрытую мобилизацию. Предпочтение отдается тем, у кого есть опыт службы или боевых действий.

Основные регионы для мобилизации - Пермь, Краснодар, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Планируется призвать 60 тысяч солдат.

06.42 Данные ООН по потерям среди мирного населения в Украине.

Подтверждено 1417 убитых и 2038 раненых.

Среди них погиб 121 ребенок и 171 получил ранения.

06.30 Глава британской разведки Ми-6 заявил, что внесудебные расправы были частью военной кампании России в Украине, о чем знали спецслужбы.

Так он прокомментировал информацию о массовых расстрелах в Буче под Киевом.