Генсек ООН призвал расследовать массовые убийства людей в Буче и наказать виновных
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о необходимости независимого расследования массовых убийств в Буче.
"Я шокирован изображениями убитых мирных жителей в Буче. Крайне важно провести независимое расследование, за которым последует привлечение к ответственности виновных", - сказал Гутерриш.
Напомним, в освобожденной Буче нашли братскую могилу и много трупов на улицах. Минобороны Украины заявило, что эти люди были убиты российскими войсками и назвало это "новой Сребреницей" - делая отсылку к резне боснийских мусульман во время войны в Югославии. Однако в Минобороны РФ опровергли обвинения и сказали, что опубликованные фотографии и видеоматериалы якобы являются "провокацией" и "постановкой".
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