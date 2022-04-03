Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о необходимости независимого расследования массовых убийств в Буче.

"Я шокирован изображениями убитых мирных жителей в Буче. Крайне важно провести независимое расследование, за которым последует привлечение к ответственности виновных", - сказал Гутерриш.

Напомним, в освобожденной Буче нашли братскую могилу и много трупов на улицах. Минобороны Украины заявило, что эти люди были убиты российскими войсками и назвало это "новой Сребреницей" - делая отсылку к резне боснийских мусульман во время войны в Югославии. Однако в Минобороны РФ опровергли обвинения и сказали, что опубликованные фотографии и видеоматериалы якобы являются "провокацией" и "постановкой".

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