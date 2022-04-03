Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook отреагировал на массовые убийства в Буче.

Во-первых, апеллирует к странам НАТО.

"Бухарест, декларация саммита НАТО (на этом саммите альянс не дал Украине План действий по членству - Ред.). 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить это. Сделать так, чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла", - написал Зеленский.

Во-вторых, обратился к матерям российских военных: "Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи".

Ранее Арестович заявил, что россияне в Буче, Ирпене и Гостомеле не только массово убивали мирных жителей, чьи трупы так и остались на дорогах города, но и насиловали и сжигали женщин.

Президент Евросоюза шокирован увиденным под Киевом и обещает новые санкции. Он запустил хештег "Бучанская резня".

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