В ООН рассказали об утвержденном составе и целях специальной комиссии, которая займется документированием и расследованием всех военных преступлений, совершенных российскими солдатами и руководством РФ в отношении украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

Комиссия будет состоять из трех независимых членов: Эрика Мёсе из Норвегии, Ясминки Дзумхур из Боснии и Герцеговины, а также Пабло де Гриффа из Колумбии. Комиссию возглавит судья Эрик Мёсе, который в прошлом занимал должность главы Международного трибунала по Руанде, расследовавшего преступления в отношении тутси в 1994 году.

Ожидается, что в Украине члены делегации задокументируют "все предполагаемые нарушения и злоупотребления в сфере защиты прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления в контексте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации". Комиссия также должна установить всех причастных к военным преступлениям лиц.

Устный доклад о работе в Украине члены комиссии обнародуют на 51-й сессии Совета по правам человека в ООН, которая состоится в сентябре 2022 года. Полноценный письменный доклад они представят лишь в марте 2023 года.

Напомним, по состоянию на 28 марта 42 страны обратились в Международный уголовный суд ООН в Гааге в связи с военными преступлениями России в Украине. Однако россиянам не грозит задержание на родине, так как Москва не входит в состав МУС.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.