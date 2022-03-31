Управление ООН по правам человека получило заслуживающие доверия утверждения о том, что российские вооруженные силы применяли кассетные боеприпасы в населенных пунктах не менее 24 раз.

Об этом сообщает в Twitter-аккаунте ООН.

ООН также расследует утверждения о том, что украинские вооруженные силы применяли такое оружие.

Напомним, 12 марта в ООН обвинили Россию в использовании кассетных бомб при бомбардировке Угледара.

Также мы писали, что генпрокурор ФРГ начал расследование военных преступлений в Украине.

Кроме того, сообщалось, что авиация РФ ночью сбросила на Рубежное фосфорную бомбу.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.