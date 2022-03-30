Вице-премьер Украины Ирина Верещук после взрыва на военном складе в Белгородской области РФ призвала ООН принять немедленные меры по демилитаризации зоны ЧАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Нельзя допустить повторения Белгорода на ЧАЭС! Прецедент на военных складах под российским городом Белгород в очередной раз показал чрезвычайный уровень опасности, которую несут россияне в своем непрофессиональном обращении с взрывоопасным оружием", - сказала Верещук.

По ее словам, в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС российские военные создали огромный склад боеприпасов, которые могут также сдетонировать в любой момент. Верещук заявила, что РФ должна как можно быстрее вывести войска из Чернобыльской зоны – в контексте ядерной безопасности.

Напомним, ранее в Белгородской области РФ взорвался склад боеприпасов. Губернатор региона заявил, что военный склад взорвался из-за пожара.

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