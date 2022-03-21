Утром в понедельник, 21 марта, у побережья Одессы прогремели взрывы. В городе была объявлена возудшная тревога.

Видео очевидцы публикуют в социальных сетях.

Спикер Одесской военной администрации сообщил, что утром 21 марта на рейде в акватории Черного моря было замечено два корабля РФ, сообщает "Суспильне".

"Их появление носит демонстрационный характер с целью психологического давления", – сказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Также Братчук в обращении в Facebook заявил, что ситуация в городе под контролем и призвал одесситов по воздушной тревоге спускаться в убежища.

"Воздушная тревога? Да. Что-то новое? Нет. Вражеские корабли снова встали на рейде, что-то новое? Нет. Почему вы удивляетесь? Война, к сожалению, продолжается. Я не хочу вас успокаивать, я хочу, чтобы вы научились отличать панику от восприятия ситуации такой, как она есть. И противодействовать ей... Мы прекрасно понимаем, что вражеские корабельные группы, и не только корабельные группы, могут подходить к берегу, пытаться обстреливать.

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