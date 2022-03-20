В эксклюзивном интервью "Стране" мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, как одесситы реагируют на громкий звук сирен, поднялись ли цены на продукты в городе и готова ли Одесса принять удар.

— Как вы восприняли новость о том, что началась война? В какой момент вы это осознали?

— Как и все одесситы, проснулся от разрывов снарядов и ракет, которые прилетели и атаковали наши объекты.

— О чем вы в тот момент подумали?

— Я понял, что началась война. Моментально собрался и приехал на работу. Начались звонки, тут же включился в работу и понеслось.

— Ожидали ли вы, что Россия нападет на Украину?

— В кошмарном сне не мог такого представить. Никто не ожидал, что россияне, которые называют себя потомками прадедов-победы, придут стрелять по нашим мирным городам. Я до сих пор в шоке.

— Какая сейчас обстановка в Одессе?

— Светит солнце, я иду по улице. Все нормально. Если бы не баррикады, блок-посты и противотанковые ежи — казалось бы хороший морозный весенний день. Люди выходят на улицу, гуляют с детьми и собаками. Все так же, но все очень напряжены. В ожидании чего-то плохого.

— Сколько одесситов выехали из города?

— По нашим подсчетам, чуть больше 200 тысяч людей уехали.

— Были ли у вас проблемы с транспортировкой гуманитарных грузов по дорогам, которая возникла во многих городах из-за большого количества блокпостов?

— Это государственная проблема. Чтобы наладить военный уклад жизни, необходимо время. Конечно, может, какие-то ошибки допускали, но это абсолютно нормально, так как мы не были воюющей страной. В современной истории нашего государства Одесса сталкивается с таким впервые. Поэтому, конечно, были излишние меры предосторожности, но сейчас все наладилось. Отлажено взаимодействие между подразделениями территориальной обороны, люди дежурят во дворах, все друга друга знают. Речь стара короткой, строгой, более понятной. Втянулись в режим войны. И люди уже привыкли, самоорганизовались и выезжают в город только по необходимости.

— Одной из особенностей вашего региона является тот факт, что одесские пляжи были заминированы. Как сейчас с этим обстоят дела с точки зрения безопасности для горожан?

— Да, военные приняли такое решение. Я не буду говорить, какого характера минирование, но были приняты оборонительные меры. Мы проинформировали граждан, так как сейчас всех тянет к морю. Люди соскучились по морю, по воздуху - я все понимаю. Но сегодня война и нужно понимать все риски.

— Есть ли соответствующие отметки в городе, что гулять возле моря нельзя?

— И разметки есть, и патрули предупреждают. Но у нас уникальный народ в Одессе. Им говоришь нельзя, а они: «Ты мне будешь рассказывать, где мне в Одессе ходить?". Но мы все равно предупреждаем.

— Как у вас сейчас обстоят дела с приемом беженцев из тех регионов, где активно ведутся боевые действия?

— Вместе с администрацией и мэром города Николаев мы организовали транзит беженцев из Николаева через Одессу. Кормим людей, одеваем, так как есть случаи, что люди просто выбежали из дома, в чем были, взяв документы и домашних животных. Когда видишь людей с перепуганными глазами, с маленькими детками, которые на вокзале сидят и слушают, как мама с папой решают, куда им ехать дальше… Это зрелище не для слабонервных. В основном, люди едут дальше, так как понимают, что Одесса в зоне наступательных гадких действий.

— В Киеве только начали налаживаться вопросы с логистикой, дефицитом продуктов, медикаментов, но по прежнему не работает большинство ресторанов. Как в Одессе с этим обстоят дела?

— В начале войны были проблемы. В основном, бизнес не знал, что делать, также были проблемы с простоями на блок-постах и люди в магазинах скупали все, что нужно и не нужно. Поставщики не были готовы к такому потреблению, но сейчас мы готовы: формируем стратегические запасы продуктов долгого хранения, медикаментов. Нам помогают европейские страны, наши города-побратимы.

— Выросли ли цены на рынке в Одессе?

— Да, немного поднялись. Я хожу на все базары и смотрю цены. Поставок из Херсона по понятным причинам нет. Оттуда мы получали борщевой набор: свекла, капуста. Сейчас переформатировали поставки. Свекла немного подорожала, картошка от 17 до 25 гривен. Я общаюсь с продавцами и поставщиками — они по-божески стараются подходить к ценовой политике. Кто-то идёт навстречу, а кто-то барыжничает. Отлавливаем и проводим профилактические беседы, объясняем, что не нужно играть на нервах народа.

— Работает ли общественный транспорт?

— Да, транспорт работает, коммунальные службы тоже, сегодня день ЖКХ. Наши коммунальные службы молодцы. Работают. У многих семьи уехали, боятся люди. Но справляемся. Город чистый. Есть запасы топлива для генератора. Я общаюсь с коллегами из других городов, они подсказывают, на что обратить внимание. Сегодня можем позволить себе помогать Харькову и Чернигову, перенаправляем те грузы, которые идут к нам, на эти города.

— Готова ли Одесса выдержать удар в случае, если противник перебросит свои силы с моря или каким-либо другим путём?

— Одесса готова принять удар, если придётся. Единственное, к чему не готов ни один город и ни одна страна — ракеты, которые сыпят на наши города. Поэтому очень важно закрыть небо.

— В Киеве и Харькове бомбоубежищем для горожан служит метро. Как в Одессе обстоят дела с укрытиями?

— Всего в городе 323 бомбоубежища прямого назначения. 85 коммунальных бомбоубежищ мы приводили в порядок начиная с 2014 года. Хотя тогда на меня смотрели, как на сумасшедшего. Также отработали систему оповещения в районах, где не было слышно сирены. Потом люди начали жаловаться, что звук сирены слишком громкий и мешает спать, мол, как мы можем спать, если она орет.

— И как вы реагируете?

— Объясняю, что сирена оповещает об опасности.

— Скажите напоследок что-то вдохновляющее для одесситов?

— Есть прекрасные слова в знаменитой одесской песне: "Ведь одессит - он в бой идет без драмы. И если вдруг придется умирать, то не забудет он Одессы-мамы!". Одесситы очень доброжелательные люди, с юмором, но когда трогают нашу маму — мы этого очень сильно не любим. И готовы защищать. Сегодня одесситы независимо от партий, религий, взглядов — объединились и убрали все старые обиды. Я уверен, что одесской семьей мы обязательно победим.