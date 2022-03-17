Мариуполь разрушен на 80-90%. В городе нет ни одного здания без повреждений. Такое заявление в интервью "Forbes Украина" сделал заместитель мэра города Сергей Орлов.

"Я считаю, что 80-90% разбомблено. Нет ни одного здания без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены", - сказал Орлов.

По словам Орлова, промышленные предприятия в городе запустить уже будет невозможно.

"Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. "Азовсталь" разбомблена. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь", - сказал Орлов.

По его оценке, к началу боевых действий в Мариуполе оставалось от 350 000 до 400 000 жителей.

Оценивая число погибших на 13 марта в 2 358 человек, Орлов объяснил, что это только те погибшие, чьи тела были на улице. В то же время, есть еще люди под завалами, поэтому количество погибших "смело можно умножить на 1,5-2".

Напомним, накануне авиация РФ сбросила сверхмощную бомбу и уничтожила Мариупольский драмтеатр, там прятались люди с детьми.

Нардеп Тарута утром 17 марта сообщил, что бомбоубежище под Мариупольским драмтеатром выдержало авиаудар, завалы уже разбирают, люди выходят живыми.

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