Нардеп Сергей Тарута сообщил что бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе, которое обстреляли российские войска, выдержало авиаудар, люди живы, а завалы начали разбирать.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, вчера в Мариуполе самолет ВС РФ сбросил бомбу на здание драматического театра. Там прятались горожане с детьми.

Кроме того, сервис Maxar Technologies обнародовал спутниковые снимки, на которых с двух сторон Драматического театра, прописными буквами, которые видны с неба, краской на асфальте было написано "Дети".

Вместе с тем, в Минобороны России опровергли, что сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе.

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