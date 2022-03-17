Американский Институт изучения войны в ночь с 16 на 17 марта опубликовал свежую карту боевых действий в Украине. По данным института, российские силы сталкиваются с растущими трудностями при восполнении боевых потерь в Украине, включая возможную гибель командира 150-й мотострелковой дивизии под Мариуполем.

Об этом говорится в сообщении института в Facebook.

"Усилия России по развертыванию сил из Армении, ее прокси-государств в Грузии и резервных частей в Восточном военном округе не обеспечат российским силам вокруг Киева боевую мощь, необходимую для завершения окружения города в ближайшем будущем", - считает институт.

Сообщается, что российские войска вчера предприняли ограниченные безуспешные атаки к северо-западу от Киева и не вели наступательных операций на северо-востоке Украины, в направлении Харькова или Николаева.

"Российские силы добились ограниченных территориальных успехов в Донецкой области и вокруг Мариуполя и продолжали наносить удары по гражданской инфраструктуре города. Российские силы, вероятно, продолжат сокращать Мариупольский котел в ближайшие дни, но они, вероятно, по-прежнему не в состоянии проводить одновременные атаки на нескольких направлениях наступления", - сообщает институт.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях в Украине вчера, 16 марта.

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