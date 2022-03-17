В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 24:00 16 марта 2022 года и сообщили, что противник не достиг ни одной стратегической цели наступательной операции.

Об этом говорится в сводке Генштаба в Facebook.

На Волынском направлении российские войска при полной поддержке военно-политического руководства Республики Беларусь продолжают активно использовать ее территорию для размещения ракетных комплексов, нанесения ракетных ударов по территории Украины и организации всех видов обеспечения войск.

Также, вооруженными силами русской федерации активно используется аэродромная сеть и транспортная инфраструктура Республики Беларусь.

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь постоянно осуществляет мониторинг обстановки в приграничных с Украиной районах. С целью получения информации разведывательного характера белорусскими разведывательными органами осуществляется опрос граждан, пересекающих украинско-белорусскую границу.

На Полесском направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении разведки и попытке организовать контрбатарейную борьбу. Значительных успехов нет.

В ходе ведения боевых действий подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа понесли большие потери в личном составе и технике и были вынуждены преждевременно задействовать резервы.

На Северском и Слобожанском направлениях активных наступательных действий со стороны врага не фиксируется. Россияне пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, осуществить перегруппировку войск и пополнить запасы.

Противник не оставляет попыток продвинуться к югу от города Изюм, вероятно, с целью продолжения наступления в направлении Славянска, но безуспешно.

В Южнобужском операционном районе противник продолжает попытки закрепиться на занимаемых позициях. После нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины удара по аэродрому Херсон, который временно находится под контролем врага, россияне пытаются осуществить перебазирование уцелевшей техники.

Корабельный состав черноморского флота Российской Федерации продолжает блокирование судоходства в северо-западной части Черного моря.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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