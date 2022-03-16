В Запорожской области военные РФ обстреляли колонну автомобильных мирных жителей, эвакуировавшихся из Мариуполя.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на Запорожскую областную военно-гражданскую администрацию.

Известно о 5 раненых, один ребенок в тяжелом состоянии. Его оперируют с дистанционным привлечением медиков "Охматдета". Из-за обстрелов на поле вдоль трассы начался пожар.

На опубликованных в соцсетях роликах видно, что спасшиеся гражданские на автомобилях пытаются скорее покинуть место обстрела. На другом видео запечатлели машину украинцев, которым повезло меньше.

Напомним, 16 марта не менее 10 мирных жителей Чернигова стали жертвами российских оккупантов. Враг обстрелял людей, стоявших в очереди за хлебом. Сообщается о как минимум 10 погибших

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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