Не менее 10 мирных жителей Чернигова стали жертвами российских оккупантов. Враг обстрелял людей, стоявших в очереди за хлебом. Сообщается о как минимум 10 погибших, передает "Общественное" со ссылкой на очевидцев трагедии.

Расстрел произошел в одном из спальных микрорайонов Чернигова в среду, 16 марта, около 10:00.

В сети опубликовано видео с места событий.

Напомним, под Николаевом российские войска расстреляли автобус с персоналом детдома. Погибли три воспитательницы. Также мы сообщали, что в среду в Киеве под обстрел попала еще одна жилая многоэтажка. Дом обрушился, пострадали люди.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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