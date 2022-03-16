В среду, 16 марта, в Украине идёт двадцать первый день войны с Россией, которая вторглась на территорию страны 24 февраля.

В целом география ракетных и авиаударов этой ночью - Харьков, Киев, Винница, Никополь, Запорожье

Сегодня должны продолжиться переговоры с российской делегацией, по которым пока никакой конкретики нет.

Эвакуации в Киевской области сегодня не будет, поскольку в области и Киеве действует комендантский час до утра 17 марта. Вчера из Мариуполя по "зеленому коридору" смогли выехать около 20 тысяч человек. Они выбрались на собственных легковых авто.

Верховная Рада приняла комплекс налоговых послаблений, но уже звучат заявления, что они не сработают, если в ближайшее время не изменить всю экономическую модель Украины. Три ключевых проблемы - падение ВВП, перекрытие Азовского и Черного моря, из-за чего фактически минимизирован экспорт и в Украину не заходит валютная выручка и неясные перспективы посевной кампании.

Итоги двадцатого дня войны, 15 марта, читайте в нашем материале.

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Ниже хроника событий сегодня. Материал обновляется.

16 марта

09.10 В результате обстрела станции Запорожье-2 персонал и пассажиры не пострадали.

На станции повреждены колеи, контактная сеть, в зданиях вылетели стекла.

Из-за обстрела был отменен пригородный поезд Запорожье – Канцеровка, поезд Запорожье – Синельниково отправится в 9:30 со станции Запорожье-Левое.

Отправка всех пригородных поездов, которые отправлялись со станции Запорожье-2, будет временно перенесена на основной железнодорожный вокзал города, сообщает Укрзализныця.

09.00 Сенат США во вторник единогласно принял резолюцию, осуждающую президента России Владимира Путина как военного преступника, пишет Reuters.

08.30 В результате ночного обстрела Харькова российскими войсками снаряд попал в одну из школ. Разрушена трехэтажная часть здания на площади 800 кв.м. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГСЧС.

08.00 Подробности от ГосЧС по сегодняшнему обстрелу в Киеве. Пострадали два дома в Шевченковском районе столицы - 12 и 9 этажей. В двенадцатиэтажке рухнула крыша, девятиэтажку задело обломками ракет.

На данный момент пострадали два человека. О погибших пока не сообщается.

07.15 Власти Запорожья заявили о взрыве на железнодорожном вокзале "Запорожье-2". Подробностей пока нет.

07.00 Россия сегодня ночью обстреливала побережье Одесской области. Для этого использовались военные корабли.

По сообщению советника главы МВД Антона Геращенко, под огонь попало село Тузлы в Белгород-Днестровском районе.

06.40 В целом география ракетных и авиаударов этой ночью - Харьков, Киев, Винница, Никополь, Запорожье.

06.35 Видео нового взрыва в Киеве.