В распоряжении "Страны" оказалось видео, как экс-генпрокурор Руслан Рябошапка попытался воспользоваться исключением из закона - пересечь границу как отец троих детей. Однако детей с ним, как того требует порядок, не было. В связи с этим пограничники отказали ему в выезде, о чем был составлен соответствующий документ.

Напомним, что бывший генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка пытался выехать из Украины в Венгрию в понедельник, 14 марта.

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