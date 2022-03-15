Бывший генпрокурор Рябошапка собрался сбежать из Украины, но не смог показать на границе троих детей
Из Украины в Венгрию 14 марта пытался выехать бывший генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка.
Об этом сообщил нардеп Макс Бужанский у себя в Telegram.
По его данным, бывший чиновник хотел пройти через КПП "Косино" на границе с Венгрией.
Как основание отъезда он указал наличие трех детей, но поскольку с ним их не было, то украинские пограничники Рябошапку из страны не выпустили, пишет Бужанский.
"Битых два часа пограничники изучали его с точки зрения аттестации, после чего, наш мужественный многодетный отец был принудительно возвращен в пределы Отечества", сообщил Бужанский.
Напомним, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать из Украины по указу Зеленского о мобилизации.
Известно также, что Рябошапка живет не только в Украине, но и во Франции, где у него есть недвижимость.
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