Из Украины в Венгрию 14 марта пытался выехать бывший генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка.

Об этом сообщил нардеп Макс Бужанский у себя в Telegram.

По его данным, бывший чиновник хотел пройти через КПП "Косино" на границе с Венгрией.

Как основание отъезда он указал наличие трех детей, но поскольку с ним их не было, то украинские пограничники Рябошапку из страны не выпустили, пишет Бужанский.

"Битых два часа пограничники изучали его с точки зрения аттестации, после чего, наш мужественный многодетный отец был принудительно возвращен в пределы Отечества", сообщил Бужанский.

Напомним, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать из Украины по указу Зеленского о мобилизации.

Известно также, что Рябошапка живет не только в Украине, но и во Франции, где у него есть недвижимость.

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