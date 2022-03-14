Сегодня, 14 марта, уже девятнадцатый день войны с Россией.

День вчерашний запомнился ударом по полигону, кошмаром в Мариуполе и заявлениями о прогрессе в переговорах — в материале "Что показал 18-й день войны".

Мы также выяснили, что происходит с топливом и удастся ли властям остановить рекордный рост цен на бензин.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Самое важное — в этой хронике событий, она обновляется.

08.33 Москва заявила, что против отправки миротворцев ООН в Украину. Говорят, что и сами "контролируют ситуацию".

08.29 После обстрела дома на киевской Оболони погибло двое человек. Трое в больнице.

Десятки людей эвакуированы из своих квартир.

Жителей дома, судя по кадрам, доставали через окна.

08.17 Удар по Снегиревке под Николаевом. Сообщается об одном погибшем.

08.08 В Киеве попадание на территорию завода "Антонов".

07.40 Разрушения на улице Мироносицкой в Харькове.

07.32 Фото, видео и подробности прилета по многоэтажке на Оболони.

Снаряд попал в дом по улице Богатырской, 20.

Как сообщает ГосЧС, произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этаж. А также фасада с 1 по 9 этажи.

На третьем и четвертом этажах горят квартиры. На данный момент пожар локализован. Спасли четырех человек, данные о пострадавших уточняются.

07.20 В Ровенской области разбомбили телевышку, сообщил губернатор Виталий Коваль.

07.15 В селе Ставище на Житомирской трассе сегодня ночью обстреляли административные здания. Уничтожено семь строений, пострадали четыре человека. Сейчас спасатели разбирают завалы.

Отметим, что Ставище выходит прямо на трассу, которая связывает Киев и Житомир.

07.10 Официальный орган минобороны РФ "Красная звезда" пишет, что 1400 российских солдат получили ранения в Украине и направлены на реабилитацию.

Напомним, что по украинским данным, российская армия потеряла во время "спецоперации" 12 000 военных.

07.01 Губернатор Сумщины Живицкий заявил, что город Тростянец удерживается армией РФ.

Он также показал видео, как россияне установили системы залпового огня в районе железнодорожного вокзала и стреляют оттуда.

06.52 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

- существенных изменений на фронте не произошло.

- украинские силы наносили артиллерийские и авиаудары по российским тылам на захваченных территориях

- значительных успехов при продвижении вперед войска РФ не имели

- основные усилия оккупантов сосредоточены сейчас на укреплении уже занятых рубежей

- белорусские военные не собираются воевать с Украиной, по данным разведки.

Обращает на себя внимание, что информации об уничтожении 200 единиц российской бронетехники под Николаевым в сводке нету. Вчера вечером об этом сообщали николаевский губернатор Ким и советник главы МВД Геращенко.

Впрочем, "Страна" еще вчера выяснила, что чиновники просто повторили сообщение от 2 марта.

06.47 Российский рэпер Моргенштерн выпустил клип с песней "12" на тему войны в Украине. В ней он призывает к "миру и дружбе".

Ролик уже занял первое место в украинских трендах YouTube.

В начале клипа идет матерное обращение украинского журналиста Гордона к российской армии.

А в конце - женский голос, который жалуется на бомбежки.

"Сынулечка, ну, да, у нас тут, прям у нас, крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то тикать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся".

К слову, это не постановка, а голос реальной одесситки - мамы музыканта Владислава Палагина, с которым работает Моргенштерн.

"Он украинец, я русский. Мы делаем музыку вместе. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы", – написано в конце клипа.

06.36 Новый "мэр" Мелитополя Галина Данильченко объявила, что в городе начинается цифровое вещание российских телеканалов.

В Украине Данильченко обвинили в госизмене. Ее предшественник - глава Мелитополя Иван Федоров - был на днях арестован российскими военными.

06.25 Пишут, что это ночной взрыв где-то в Краматорске.

06.19 В Харькове стоят очереди за гуманитарной помощью.

06.16 На Оболони в Киеве горит многоэтажка. Говорят, залетел снаряд в дом по улице Богатырской.

06.06 Российские власти Крыма уже открыто говорят о создании сухопутного коридора на полуостров. Который будет действовать и после завершения боевых действий.

Об этом заявил "вице-премьер" крымского правительства Георгий Мурадов.

По его словам, под российский контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя. После войны, говорит Мурадов, она станет важной магистралью, связывающей полуостров с промышленным регионом Донбасса.

"То есть у РФ уже есть определенные виды на послевоенное переустройство территории Украины", — анализирует "Политика Страны".