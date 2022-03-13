Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что следующий раунд переговоров с Россией пройдет после того, как будут наработаны "юридические форматы". Об этом он рассказал в интервью "Коммерсанту".

"Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча - четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра", - сказал он.

В то же время Подоляк уточнил, что договор между Россией и Украиной должен быть "многокомпонентным".

"Он должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего позиции, касающиеся прекращения собственно войны как таковой. Второй пункт - процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третья часть - это мирное соглашение. Каким образом мир будет гарантирован. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, - гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись", - добавил он.

Советник главы ОП уточнил, что один из пунктов договора касается восстановления разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры.

При этом известно, что российско-оккупационные войска обстреляли ракетой поезд "Укрзализныци", который ехал в Лиман, чтобы забрать беженцев. В результате инцидента погибла проводница, еще одна получила ранения.

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