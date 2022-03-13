В воскресенье, 13 марта, идет восемнадцатый день войны в Украине. Войска России продолжают окружать Киев, появилась информация об обстреле Святогорской лавры Донецкой области. Переговоры Украины и России перешли в видеоформат, а Киев сообщил о создании рабочих групп.

Также в ООН обвинили Россию в использовании кассетных бомб при бомбардировке Угледара, а генпрокуратура расследует обстрел жилмассивов Николаева из реактивных систем залпового огня.

Тем временем "Укрзализныця" продолжает вывозить людей эвакуационными поездами, а премьер-министр Денис Шмыгаль призвал бизнес возобновить работу, где это возможно.

О том, как прошел 17-й день войны читайте в итоговом материале "Страны".

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Ниже - хроника событий за 13 марта. Материал обновляется.

12:05 Обезболивающее и макароны подорожали на 5,5%. По ссылке — что происходит с ценами в Украине во время войны.

11:46 The Guardian пишет, что англичане, которые поселят у себя дома беженцев из Украины, будут получать от государства по 350 фунтов в месяц.

Для этого британцам нужно зарегистрироваться на сайте, который начнет работать с 14 марта. Жилье украинцам они должны предоставить минимум на полгода. И владелец жилья, и беженцы будут проходить проверку служб безопасности.

Также сообщается, что украинцам будет предоставлено разрешение на пребывание в стране на три года. Они смогут работать, получать пособия и пользоваться государственными услугами.

11:38 Губернатор Николаевской области Ким сообщил о 9 погибших в Николаеве в результате обстрелов.

11:20 Как сегодня будет проходить эвакуация из Киевской области:

Населённые пункты: Большая Дымерка, Заря, Гоголев, Красиловка, Светильня, Плоское.

Пункты сбора:

пгт. Большая Дымерка – сельсовет, ул. Бобрицкая 1

с. Светильник – сквер им. Марченко.

11:18 Последствия ракетного удара по Яворивскому полигону.

11:09 Бои в Мариуполе.

10:55 Прогноз британской разведки, который практически полностью совпадает с оценками "Страны" по развитию военной ситуации, которые мы давали несколько дней назад.

1. Войска РФ попытаются обойти Николаев, чтобы блокировать и атаковать Одессу.

2. Российская армия попытается окружить группу украинских войск на Донбассе, двигаясь со стороны Харькова и Мариуполя.

Напомним, мы также давали ещё прогноз, что российские войска попытаются окружить Харьков.

Также не до конца понятны планы и возможности противника по Киеву - насколько масштабной будет попытка окружить столицу, либо движения вокруг неё лишь способ сковать силы и отвлечь внимание от направлений главного удара.

10:49 После атаки на Яворивский полигон министр обороны Украины Резников в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной.

А глава европейской дипломатии Борелль как раз сегодня в очередной раз объяснил почему Запад не будет закрывать небо над Украиной.

Как заявил он в интервью газете «Периодико», создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к началу третьей мировой войны.

"Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, нарушающие ее», - сказал глава дипломатии ЕС.

10:41 В результате обстрела Яворивского военного полигона 9 человек погибли, 57 – ранены. Об этом сообщил губернатор области Козицкий.

По предварительным данным, было выпущено более 30 ракет. Часть было сбито системой ПВО.

10:17 Глава Запорожской обладминистрации Александр Старух сообщает о похищении мэра Днепрорудного Евгения Мавеева.

10:14 Корпус завода Заря-Машпроект в Николаеве после сегодняшнего ракетного удара.

10:04 Канадские граждане едут воевать в Украину. Аэропорт Варшавы.

09:45 Ирина Верещук о гуманитарных коридорах на сегодня.

09:38 В Чернигове после авиаудара утром 13 марта разрушена жилая девятиэтажка, заявляют в ГСЧС.

По предварительной информации, 1 человек погиб, 1 - травмирован, 7 - спасены.

09:32 Чугуевская районная военная администрация объявила, что с 13 марта въезд в город Чугуев будет запрещен с целью "предотвращения проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп".

Попасть в город можно будет только при наличии подтверждения места регистрации в Чугуеве или документов для сопровождения гуманитарного конвоя.

09:08 Потери российских войск по данным Генштаба ВСУ.

08:55 Видео из Мариуполя.

08:41 "Укрзализныця" сообщает, что обломки ракеты, которой бомбили сегодня территории вокруг Славянска, упали на пассажирский поезд.

Он ехал в город Лиман, чтобы забрать оттуда беженцев. Обломки настигли поезд у станции Брусино.

Погибла проводница, ещё одна сотрудница попала в больницу с ранениями.

08:29 В интервью Подоляка "Коммерсанту" говорится, что Украина и Россия движутся к компромиссу.

"Михаил Подоляк считает, что стороны подходят к компромиссу", - пишет издание и далее цитирует украинского переговорщика:

"У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит. Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина".

Также, по его словам, финальные соглашения подпишут скорее всего Зеленский и Путин.

08:10 Телеграмм-каналы публикуют первые кадры разрушений после удара по военному полигону в Яворах (Львовская область).

07:55 Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к третьей мировой войне. По его мнению, это может произойти, потому что "некому поговорить" с президентом России Владимиром Путиным.

"Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что Путин остановится, то он не примет этого. Будет хуже и хуже. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — это я. Никто не был так суров с Россией, как я", - сказал Трамп.

07:30 На окраинах Донецка слышна сильная канонада.

07:25 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что сегодня утром разбомбили завод "Заря-машпроект", который производит газотурбинное оборудование.

По предприятию нанесли авиаудар, его последствия выясняются.

07:20 Мэр Ивано-Франковска подтвердил ракетные удары по аэропорту. Он призывает жителей окрестных домов переезжать. О жертвах пока не сообщается.

07:17 Продолжаются удары по северу Донецкой области.

Сообщается, что сегодня с утра обстреляли аэродром Краматорска (на видео), а также ударили по горе Карачун возле Славянска.

На ней во время боев 2014 года были расположены позиции ВСУ. Это господствующая высота над Славянском и Краматорском.

07:10 Власти Львовской области подтвердили удар по Яворовскому военному полигону. По нему выпустили восемь ракет.

Информация о пострадавших уточняется.

Яворовский полигон - один из главных центров, где инструкторы НАТО вели обучение украинских военных.

07:07 Советник главы ОП Михаил Подоляк дал интервью "Коммерсанту" о ситуации с переговорами.

По его словам, четвертый раунд переговоров состоится после того, как будут наработаны "юридические форматы".

"Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча - четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра".

По словам Подоляка, договор между Россией и Украиной должен быть "многокомпонентным".

"Он должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего позиции, касающиеся прекращения собственно войны как таковой. Второй пункт - процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третья часть - это мирное соглашение. Каким образом мир будет гарантирован. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, - гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись".

Подоляк добавил, что еще один пункт касается восстановления разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры. Компенсации за это украинская сторона ждет от России.

В России пока именно такой конфигурации мирного договора не подтвердили. В то же время, главный посыл Подоляка - идёт подготовка собственно документа, на базе которого может закончиться война.

07:05 Во Львовской области слышали взрывы в районе Яворова, где находится крупный полигон ВСУ.

Местные депутаты пишут, что сработала ПВО, которая сбила российские ракеты.

07:02 Под Краматорском нанесли удар по району меловых гор, сообщают местные жители.

06:55 Газета The Jerusalem Post сообщила, что Израиль готов стать посредником на переговорах Украины и России. Но только если увидит, что стороны готовы к уступкам и нацелены на урегулирование.

В противном случае переговоры могут кончиться провалом и привести к эскалации войны.

Источник в администрации израильского премьера Беннета сообщил, что посредническую миссию им предложил Зеленский.

Также он очертил, что между сторонами нащупывается некий компромиссный проект по урегулированию. Киев готов отказаться от НАТО, а Россия может смягчить требования по демилитаризации (в какой мере, газета не сообщает).

Это, по словам источника показывает, что РФ "не пытается поставить Украину на колени", и что Киев с Москвой постепенно движутся в направлении соглашения.

02:06 В воскресенье эвакуации и зелёных коридоров в Сумской области не ожидается, сообщает губернатор области.

02:04 Российские телеграм-каналы публикуют видео заполненного водой водохранилища близ Симферополя после восстановления работы Северо-Крымского канала.

01:58 Иранские СМИ сообщают, что ракетный удар по Эрбилю – это месть за уничтожение двух иранских офицеров в Сирии силами израильской армии. По предварительным данным пострадавших среди военных США в результате обстрела нет.

01:30 По Эрбилю (иракский Курдистан) нанёс удар ракетами Иран. Удар, как сообщают СМИ, пришёлся на расположение сил международной коалиции (во главе с США) и на американское консульство.

В иранских телеграмм-каналах появляются уже упоминания о Z и V.

01:16 Советник Ермака Подоляк, зам Ермака Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" Арахамия решили прогуляться улицами опустевшего Киева.

00:39 Новое обращение Зеленского. "Российские оккупанты не могут нас покорить. У них нет такой силы, нет такого духа. Они держатся только на насилии. Только на терроре. Только на оружии, которого у них много. Но у оккупантов нет никакой природной основы для нормальной жизни. Для того чтобы люди могли испытывать счастье. И мечтать. Они органически не способны делать жизнь нормальной! Всюду, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны", - сказал Зеленский.

Он также сказал, что украинцам, которые перейдут на сторону врага, грозит печальная участь.

"Хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам (вероятно, речь о "и.о. мэра" Мелитополя Данильченко, - Ред.), которым не хватило брезгливости не вести разговоры с оккупантами: если кто-то из вас вдруг соблазнился на предложения этих оккупантов, вы подписываете себе приговор - пойти следом за более чем 12 тысячами захватчиками (речь о количестве погибших россиян по версии Генштаба ВСУ - Ред.), которые не смогли вовремя понять, почему на Украину не стоит нападать", - сказал Зеленский.

00:30 Сводка от Генштаба ВСУ. Заявляется, что противник Волноваху не занял, а лишь закрепился на окраинах.

Это противоречит не только заявлениям России и "ЛДНР", но и губернатора Донецкой области Кириленко, который заявил, что украинские силы были вынуждены оставить Волноваху и "закрепиться на окраинах".

00:11 Резервный фонд Украины увеличат на $1,7 млрд в целях оборонного сектора, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, запасы газа в Украине составляют 9,5 млрд кубометров, продолжается добыча на всех объектах, кроме находящихся в зоне боевых действий.

Также премьер Украины призвал бизнес возобновить работу, где это возможно.