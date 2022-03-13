Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о тяжёлой ситуации в городе. В результате обстрелов убито 9 человек, 7 ранено. Его слова публикует Telegram-канал "Политика страны".

По словам главы города, гуманитарный коридор есть только в направлении Одессы. По другим направлениям дороги контролируют россияне.

Кроме того, в городе создается "неприкосновенный запас" из консерв и продуктов длительного хранения.

Из-за обстрелов в Николаеве уничтожена подстанция, перебиты высоковольтные линии электропередачи.

Кроме того, Telegram-канал публикует видео, где видна огромная очередь в Николаеве за гуманитарной помощью.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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