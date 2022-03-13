Сложная ситуация в Николаеве. Убито 9 горожан, люди массово стоят за гуманитаркой. Видео
Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о тяжёлой ситуации в городе. В результате обстрелов убито 9 человек, 7 ранено. Его слова публикует Telegram-канал "Политика страны".
По словам главы города, гуманитарный коридор есть только в направлении Одессы. По другим направлениям дороги контролируют россияне.
Кроме того, в городе создается "неприкосновенный запас" из консерв и продуктов длительного хранения.
Из-за обстрелов в Николаеве уничтожена подстанция, перебиты высоковольтные линии электропередачи.
Кроме того, Telegram-канал публикует видео, где видна огромная очередь в Николаеве за гуманитарной помощью.
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